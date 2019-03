Rentschler schreibt offenen Brief an Siedlergemeinschaft

Wegen ihres Widerstands gegen die geplante Ausweisung der Maiäcker als Wohnbaupotenzialfläche im künftigen Aalener Flächennutzungsplan (FNP) hat Oberbürgermeister Thilo Rentschler an die Neue Siedlergemeinschaft Pelzwasen/Zebert jetzt einen offenen Brief geschrieben. Darin geht er unter anderem auf die Befürchtung ein, ein neues Baugebiet könnte im Bereich Pelzwasen/Zebert zu einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen führen.

Die Stadt, so schreibt Rentschler, nehme die Anregungen und Diskussionen der Neuen Siedlergemeinschaft Pelzwasen/Zebert von 2018 ernst und berücksichtige sie in wesentlichen Punkten. Es seien von den ursprünglich für eine mögliche Wohnbaunutzung in den kommenden 30 Jahren in Betracht gezogenen Gesamtflächen 80 Prozent aus dem nun vorliegenden Plan herausgenommen worden. Lediglich 2,8 von 14,5 Hektar an möglicher Entwicklungsfläche würden nun zur Beschlussfassung des neuen Planwerks berücksichtigt.

Martinskirche hat Vorrang

Die Stadt Aalen werde in den kommenden Jahren, so der OB weiter, der Bebauung der Flächen der Martinskirche mit rund 100 neuen Einwohnern sowie der Reservefläche Pelzwasen-Ost (Gelände ehemalige Gärtnerei Schmid) mit zirka 160 neuen Einwohnern Vorrang einräumen. Diese Aufsiedelung sei sowohl im Aufsichtsrat der Wohnungsbau Aalen GmbH als auch in den Gemeinderatsgremien Konsens gewesen. Bei der Fläche Pelzwasen-Ost sollen sich Bürgerinnen und Bürger mit Ideen einbringen können. Damit seien für die nächsten zehn bis 15 Jahre in diesem Quartier die Weichen gestellt. Bislang lebten im Quartier Pelzwasen-Zebert rund 2000 Einwohner. Nach einer kompletten Aufsiedelung an der Martinskirche und des Gebiets Pelzwasen-Ost würden es vermutlich rund 260 Personen (13 Prozent) mehr sein.

Ein daraus resultierender Mehrverkehr sei, bezogen auf die Leistungsfähigkeit des vorhandenen Straßennetzes, als gering einzustufen. Die Gesamtbelastung mit Pkw-Verkehr ist nach Auffassung Rentschlers im Quartier vergleichsweise gering: In der Zebertstraße östlich der Abzweigung Amselweg betrage die Anzahl der Fahrzeuge heute etwa 1300 am Tag. Die Alte Heidenheimer Straße westlich des Quartiers Pelzwasen-Zebert sei im Vergleich mit rund 7000 Fahrzeugen am Tag betroffen.

Stadtklima nicht betroffen

Zum Erhalt des Stadtklimas weist Rentschler darauf hin, dass die Aalener Talräume wichtige Kaltluftleitbahnen darstellten. Hangrücken wie das Gebiet Maiäcker seien zwar ergänzende, aber in ihrer Bedeutung diesbezüglich nachrangige Bereiche. Für die Kernstadt sowie das Quartier Pelzwasen-Zebert sei entscheidend, dass Taufbach- wie Pflaumbachtal von einer Bebauung freigehalten würden.