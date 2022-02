Der Turbo läuft – Rentschler räumt auf

Eine Pressemeldung aus Heidenheim lässt aufhorchen: Bis Ende diesen Monats will die Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg auf dem Außengelände ihres schmucken Domizils an der dortigen Ludwig-Erhard-Straße 14 Bäume und 30 Gehölze fällen lassen. Eingedenk der Tatsache, wer dort als Hauptgeschäftsführer inzwischen das Sagen hat, kommt einem unwillkürlich der Gedanke: Aha, Thilo Rentschler räumt auf. Auch in Heidenheim, auch beim Wildwuchs der IHK.

Im Laufe der letzten 35 Jahre, so lässt die IHK in ihrer Mitteilung weiter wissen, hätten sich die damaligen Bepflanzungen der Außenanlage entsprechend so stark entwickelt, dass es einerseits schon negative Auswirkungen durch das Wurzelwerk auf die Park- und Gebäudeinfrastruktur gebe, andererseits auch mittlerweile ein erheblicher zusätzlicher Pflegeaufwand für das Haus entstanden sei. Und schließlich komme die IHK mit den Rodungen so auch ihrer Verkehrssicherungspflicht nach.

Nochmals aha: Wildwuchs, der auch noch Geld kostet, das war noch nie die Sache des Turbo-Thilo. Und als OB in Aalen hat er zudem gelernt, dass eine Stadt – und in dem Fall auch eine Institution – möglichst niemals auch juristisch die Finger in irgendetwas hineinbekommen sollte, nicht einmal in überhängende Äste und tiefe Verwurzelungen. Also, lieber Thilo Rentschler: Ran an den Urwald! Mit vielen Grüßen nach Heidenheim!