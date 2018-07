Rentschler auf Tour

„OB on Tour“ heißt es nun jedes Jahr zur Sommerzeit. Oberbürgermeister Thilo Rentschler will Bürger der Ortsteile besuchen und sich informieren, wo der Schuh drückt.

Auftakt ist am Montag, 30. Juli, in Ebnat. Weiter geht es am Dienstag, 31. Juli, in Waldhausen. In Ebnat besucht Rentschler um 9 Uhr die Gartenschule und schaut sich die Räume für die Betreuungsangebote des Ganztagesschulbetriebs an. Danach werden die Ebnater Unternehmen Gaugler & Lutz sowie AS Hausrenovierungen besichtigt. Mit Vertretern der Kirchengemeinden geht’s zum Mittagessen in die Pizzeria S 1, wobei der OB das Kita-Angebot ansprechen und mit den Kirchengemeinden sprechen will. Um 13 Uhr wird im Krautgartenweg der Kinderspielplatz eingeweiht, danach steht ein Besuch der Firma Starz Metallbau auf dem Programm. Im Feuerwehrhaus geht es um 15 Uhr um die Entwicklung der Feuerwehrabteilung Ebnat/Waldhausen. Ebnater Vereinsvertreter können mit dem OB um 16 Uhr in der Jurahalle über die anstehende Hallensanierung diskutieren. Zum Abschluss lädt Rentschler die Bürger zu einem Treffen mit Abendessen um 18 Uhr in den Biergarten der Gaststätte Bären ein. Hier soll es um Themen gehen, die Ebnater bewegen – etwa den Kunstrasenplatz des Sportvereins, die Zukunft des Lehrschwimmbeckens, den Radweg aufs Härtsfeld, Bauplätze und die Entwicklung der Schillerschule sowie die Nordumfahrung.

Los geht die Tour durch Waldhausen um 9 Uhr mit den Brastelburger Böllerschützen am Maibaumplatz, wo ihn Ortsvorsteher Patriz Gentner begrüßt. Danach geht‘s mit dem Fahrrad auf die 16 Kilometer lange Rundfahrt zum Windpark Waldhausen, wo ein Windkraftrad besichtigt wird. Danach ist die Gruppe auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Dambacher in Beuren zu Gast. Von 11.15 bis 12.30 Uhr lässt er sich den Geflügelmastbetrieb zeigen. Mittagessen gibt es in der Gänsberghütte. Um 14 Uhr wird die Firma Kampa besichtigt. Über das Betreuungsangebot in Waldhausen informiert sich Rentschler im katholischen Kindergarten Maria vom guten Rat. Dort erwarten ihn Elternvertreter und die Kindergartenleitung. In der Grundschule Waldhausen empfangen Rektor Dietmar Hahn, Markus Haas (Leiter Gebäudewirtschaft der Stadt Aalen) und Martin Schneider (stellvertretender Leiter des Amtes für Soziales, Jugend und Familie) die Radler. Themen sind die Nachmittagsbetreuung und die Erweiterung des Gebäudes für die zweigruppige Kita. Ausklang ist um 17.15 Uhr im Biergarten des Landhotels Alte Linde.