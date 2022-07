Renommierte Musiker spielen in historischem Ambiente

Rund 100 Gäste haben ein Kammerkonzert mit Stücken von Beethoven und Schumann im Pleuersaal auf Schloss Fachsenfeld besucht. Die nowinta Finanzgruppe aus Wasseralfingen und der Freundeskreis Schloss Fachsenfeld hatten zum Benefizkonzert zugunsten des Erhalts des Schlosses und der Gärten eingeladen.

Blühende Gärten und toskanisches Flair: So wurden die Gäste des Sommernachtstraums auf Schloss Fachsenfeld empfangen. Nach entspannten Gesprächen im blühenden Innenhof nahmen die Besucher im Pleuersaal Platz.

„Diese besondere Veranstaltung ist Teil unserer Veranstaltungsreihe im Rahmen unseres 30-jährigen Firmenjubiläums,“ eröffnete Mathias Beißwenger den Abend. Er ist Mitglied des Fördervereins Freundeskreis Schloss Fachsenfeld und betonte in seiner Begrüßung, wie wichtig es sei, als Familienunternehmen vor Ort Kunst, Kultur und Musik zu fördern. Auch wenn die Spendenkassen wegen des andauernden Krieges in der Ukraine bereits teilweise geleert seien, sei es wichtig, den Erhalt der Kultur zu unterstützen, denn Kultur, Kunst und Musik verbinde Menschen auf der ganzen Welt.

Dies zeigte auch das Kammerkonzert, bestehend aus internationalen Musikern. Die französische, vielfach ausgezeichnete Geigerin Muriel Cantoreggi ist Professorin an der Hochschule für Musik in Freiburg. Sie trat mit Violinistin Nitzan Bartana, Konzertmeisterin beim Sinfonieorchester Basel, auf. Der aus Israel stammende Violinist Prof. Guy Ben-Ziony war Mitglied des international renommierten Pacifica String Quartets und gibt Meisterkurse in Europa und in den USA. Die israelische Pianistin Prof. Einav Yarden trat als Klaviersolistin und Kammermusikerin unter anderem in der Berliner Philharmonie, im Lincoln Center in New York, in der Phillips Collection in Washington DC und Musée D’Orsay in Paris, auf.

Vor dem Konzert skizzierte die Ortsvorsteherin von Fachsenfeld, Sabine Kollmann, die Geschichte des Schlosses und sensibilisierte die Besucher für den enormen Erhaltungsaufwand der Gebäude und Gärten.

Bevor die hochkarätigen Musiker unter der Leitung von Dr. Hans Paul Ottmann (Cello) zum Klavierquintett von Schumann in Es-Dur anstimmten, hörten die Gäste Beethovens Klaviersonate Nr. 30 in E-Dur. Nach dem einstündigen Konzert verließen die Musiker unter großem Beifall die Bühne.

Der Abend klang bei einem Get Together im Ökonomiegebäude und unter den Linden mit Köstlichkeiten und Getränken aus.