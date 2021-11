Rennfahrertalent aus Röhlingen ist Vizemeister

Ein schöner Erfolg für den 20-jährigen Nick Eiberger aus Röhlingen. Im Triumph Street Triple Cup 2021, einer Motorradmeisterschaft, belegte er den zweiten Rang im Gesamtklassement und ist Vizemeister. In seiner zweiten kompletten Saison erreichte er bereits mehrere Podestplätze und Trainingsbestzeiten.

Saisonhöhepunkt war der erste Sieg und das bei strömendem Regen und vor großem Publikum beim Traditionsrennen am Schleizer Dreieck. Dass Eiberger irgendwann etwas mit Motorrädern macht war schnell klar, schließlich ist sein Vater Thomas Holzner, Inhaber einer Firma in Aalen, seit Jahrzehnten Motorradhändler aus Leidenschaft.

Bereits mit neun Jahren sammelte Eiberger mit einer 125er Aprilia die erste Rennstreckenerfahrung am Sachsenring. Mit 13 Jahren durfte er bereits die 600er Kawasaki seines Vaters bei Rennstreckentrainings pilotieren. Als schnell klar war, wer der schnellste Fahrer in der Familie ist, konzentrierte man sich auf die Karriere des Sohnes. Ein weiterer Höhepunkt in seiner bisherigen Rennfahrerkarriere war 2019 der Sieg beim Sprintrennen am Glemseck, auf der berühmten Solitude bei Stuttgart. Vor über 10 000 Zuschauern gewann er das achtel Meile Beschleunigungsrennen gegen berühmte und PS technisch überlegene Konkurrenz aus Europa. Für die Saison 2022 sind Eibergers Ziele mehr Rennsiege und die Meisterschaft. Dafür geht er an seine ganzen Ersparnisse und zieht den Winter über nach Spanien, um dort mit den besten Rennfahrern der Szene trainieren zu können. Denn für den sportlichen Erfolg und den Weg nach oben gibt es keinen Aufzug, sondern dafür muss man hart arbeiten, meint Eiberger.