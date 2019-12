Renate Maurer wird für 60 Jahre Treue ausgezeichnet

Im Rahmen der Adventsfeier hat der Kirchenchor Sankt Stephanus langjährige Mitglieder geehrt. Eine besondere Auszeichnung erhielt Renate Maurer, die seit 60 Jahren im Stephanuschor singt

Mit dem Lied „Wir sagen Euch an den lieben Advent“ eröffnete die Chorgemeinsschaft die Feier. In seiner Begrüßung ging der erste Vorsitzende Wolfgang Möhler auf die Bedeutung des Lichts im Advent ein: „Das Licht, das wir symbolisch in uns tragen, kann zum Licht und Hoffnung für andere werden, wenn wir es nur weitergeben“, sagte Möhler.

Der junge Pianist Maximilian Stern unterhielt die Mitglieer mit „Nocturne“ von Franz Schubert und der „Ersten Arabesque“ von Claude Debussy. Anschließend überreichten Pfarrer Harald Golla und Wolfgang Möhler acht Chormitglieder durften für ihre langjährige Treue Annerkennungsurkunden und Ehrenzeichen.

Renate Maurer wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft mit dem Ehrenbrief des Bischofs sowie der Ehrenurkunde des Cäcilienverbandes ausgezeichnet. Für 40 Jahre Treue wurde Wolfgang Seibold geehrt. Sowohl Maurer als auch Seibold hatten den Chor in der Vergangenheit auch als Vorsitzende geleitet und vielfältige Aufgaben wahrgenommen.

Frida Weis wurde für 45 Jahre Singen ausgezeichnet, seit 30 Jahren ist Irene Römer aktiv dabei. Heidi Weis-Moll wurde für 25 Jahre geehrt und seit 20 Jahren hält Helga Raab dem Chor die Treue. Für 15 Jahre Chorgesang wurde Ursula Markgraf ausgezeichnet und seit zehn Jahren ist Rainer Abele als aktiver Sänger dabei.

Die Anzahl der Jubiläen zeugten von einer harmonischen Chorgemeinschaft, in der man sich wohlfühle und von der Freude am Singen zum Lobe Gottes, sagte Wolfgang Möhler. Ihnen allen galt sein Dank und seine Anerkennung für ihr Mitwirken.