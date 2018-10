Remis für ungeschlagene Sportfreunde

Die Sportfreunde Dorfmerkingen in dieser Saison zu besiegen, ist eine Aufgabe, an der sich schon mehrere Mannschaften versucht haben. So auch Calcio Leinfelden-Echterdingen. Die Sportfreunde trennten sich am neunten Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:1 (0:1) von den Gastgebern – und für den Tabellenführer aus Dorfmerkingen war am Sonntagnachmittag noch mehr drin.

Schon in der ersten Halbzeit hatte die Mannschaft von Trainer Helmut Dietterle Chancen, höher als 1:0 in Führung zu gehen, etwa durch Onur Mulu, der noch zwei Mal das 2:0 auf dem Fuß hatte. Oder in der Schlussphase, als Benjamin Schiele und Kapitän Daniel Nietzer scheiterten.

Zech pariert Strafstoß

Die Dorfmerkinger hätte aber auch zurückliegen können, wenn Torwart Christian Zech in der 70. Minuten den Strafstoß von Gentian Lekaj nicht pariert hätte. Es war ein abwechslungsreiches Spiel vor 205 Zuschauern im Sportpark Goldäcker in Leinfelden-Echterdingen. Die Sportfreunde hatten in den ersten zehn Minuten Probleme, ins Spiel zu kommen, hielten dem Druck con Calcio aber Stand. Danach präsentierte sich die Dietterle-Elf als dominante Mannschaft und kam zur ersten Möglichkeit durch Nietzer, dessen Schuss nach Vorarbeit von Felix Gruber neben das Tor strich. Aber nicht der Schuss von Timo Zimmer. Zimmer schoss den Ball aus 25 Metern zur hochverdienten Führung in den Kasten – wieder wirkten zuvor Gruber und Nietzer mit. Nach den besagten Gelegenheiten durch Mutlu fiel der Ausgleich kurz nach der Pause aus heiterem Himmel.

Nach einer Dorfmerkinger Kopfballabwehr landete die Kugel vor den Füßen von Timo Bäuerle, der unhaltbar für Zech einschoss. Es folgte die beste Phase der Gastgeber, die allerdings kein Kapital daraus schlugen – und eben aus elf Metern an Zech scheiterten. Am Ende stand eine gerechte Punkteteilung – die neben den ausgelassenen Chancen noch weitere Wermutstropfen hervortat. Veljko Milojkovic musste früh verletzt ausgewechselt werden. Nach dem Spiel die bittere Erkenntnis: Schlüsselbeinbruch. Verletzt vom Platz musste auch Mutlu (Knöchel).