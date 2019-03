Mit einem 1:1-Unentschieden haben sich die U-19-Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am 17. Spieltag der Verbandsstaffel-Nord im heimischen Sportpark begnügen müssen. Elvan Beyer erzielte den Treffer für das Team von Jürgen Roder und Jörg Eßwein aus der Aalener Weststadt.

Nach langer Zeit entschied man sich auf Seiten der Verantwortlichen das Spiel auf dem Rasenplatz auszutragen. Das hierbei ein Spiel mit vielen langen Bällen entstehen würde, war von Anfang an klar.

Die TSG-Jungs kamen aber gut mit den Gegebenheiten zurecht. Es dauerte aber bis zur 25. Minute bis die Heimelf die erste große Chance verbuchen konnte. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld kam der Ball zur Elvan Beyer. Beyer‘s Abschluss wurde vom Gästetorhüter vor die Füße von Adrian Grimm geklärt. Grimm setzte den Ball aber aus kurzer Entfernung über das leere Tor. Die Jungs vom Sauerbach blieben am Drücker. In der 35. Minute setzte sich Adrian Grimm auf der rechten Seite durch. Seine Flanke landete bei Elvan Beyer. Dieser tanzte noch einen Gegenspieler aus und schlenzte den Ball unhaltbar ins lange Toreck. Die verdiente Führung bis dahin. Dies sollte auch der einzige Treffer im ersten Durchgang sein. Nach der Halbzeit drückte die TSG auf den zweiten Treffer. Tim Krohmer scheiterte aber zweimal in aussichtsreicher Position. Ab der 60. Minute kam Fellbach immer besser ins Spiel. Simon Hägele musste öfters in höchster Not klären.

Latte verhindert weiteren TSG-Treffer

In der 70. Minute hatten die Fellbacher schon den Torschrei auf den Lippen. Aber der Ball prallte von der Latte zurück ins Spielfeld. Nach einem Foulspiel entschied der Schiedsrichter in der 76. Minute auf Elfmeter für die Gäste. Fabijan Domic ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte zum 1:1-Ausgleich. Die TSG-Jungs versuchten nun alles um das Spiel wieder zu drehen.

Nach einem Freistoß von Samuel Schwarzer in der 84. Minute landete der Ball im Tor. Der bis dahin gut leitende Schiedsrichter entschied aber auf Strafstoß für die TSG. Hannes Discher übernahm die Verantwortung und scheiterte. In den letzten Minuten passierte dann nicht mehr viel. Im Großen und Ganzen zwei verschenkte Punkte.

Mit 36 Punkten aus 17 Spielen liegt man aber noch weit über den Erwartungen auf Seiten der TSG. Am kommenden Sonntag (31. März) gastieren die U 19-Fußballer aus der Aalener Weststadt in Pflugfelden.