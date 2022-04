TSG: Rembold erneut Matchwinner

In einer riesigen Jubeltraube fand sich Mittelfeldspieler Daniel Rembold wieder, nachdem er seine TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in der Nachspielzeit erneut zum Sieg schoss. Wie bereits vor einer Woche in Heiningen siegte die junge Elf vom Sauerbach in der Fußball-Verbandsliga nach einem 0:1-Rückstand noch mit 2:1 und erneut war der Siegtorschütze Daniel Rembold.

Der Sieg deutete sich zunächst überhaupt nicht an. Wer beim starken Spiel der Weilermer am Wochenende beim Topteam in Holzhausen dabei war, könnte kaum glauben, dass dies dieselbe Mannschaft war. Die erste Hälfte war wohl eine der schwächsten Spielabschnitte, die das Team von Patrick Faber in dieser Saison abgeliefert hatte. Der Gast aus Neu-Ulm zeigte jedoch seinerseits auch keine Sahneleistung und verursachte ähnlich viele Ballverluste. Mit der einzigen echten Chance ging Türk Spor aber in Führung. Burak Tastan besorgte diese. Bis zum Ende der ersten Hälfte sollte das die letzte gefährliche Aktion in einem der Strafräume sein.

Nach dem Seitenwechsel ersetzte Maximilian Blum Benjamin Schiele in vorderster Front und Magnus Haas kam für Veljko Milojkovic. Bis zur Stundenmarke tat sich aber wenig. Dann wurde es wie aus dem Nichts hitzig. Julian Köhnlein wurde vom Neu-Ulmer Engin Karasoy zu Fall gebracht.

Der Gästespieler schoss den am Boden liegenden Weilermer Mittelfeldmann jedoch nochmal ab. Der Schiedsrichter zückte nach kurzer Beratung mit seinem Linienrichter glatt Rot. In der Folge befand sich die Faber-Elf im Powerplay, tat sich aber weiterhin schwer mit dem Erspielen von Chancen.

In der 70. Minute kam der Ball im Strafraum zu Nicola Zahner, der eigentlich vom Tor weglief und trotzdem vom Gästeverteidiger zu Fall gebracht wurde. Nach dem unnötigen Tackling zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Der Gefoulte ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte. Als schon alle mit einer Punkteteilung rechneten, wurde der Ball noch einmal in den Strafraum der Neu-Ulmer gebracht.

Der Ball sprang hin und her, am Ende schob der erst kurz zuvor eingewechselte Daniel Rembold zum Siegtreffer ein.