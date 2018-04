Relegations-Ticket noch möglich

Die SG Hofen/Hüttlingen trifft an diesem Samstag im vorerst letzten Heimspiel auf den viertplatzierten Heidenheimer SB - und damit zum Abschluss der Handball-Bezirksliga-Saison nochmals eine schwere Aufgabe vor der Brust um 20 Uhr in der Wasseralfinger Talsporthalle.

Die SG2H ist gewarnt. Das Hinspiel verloren sie auswärts nach einer enttäuschenden Leistung mit 27:31. Das Spiel, das in der schlechtesten Phase der Saison stattfand, hätten die Mannen von Trainerteam Pharion/Adam allerdings auch gewinnen können. In der ersten Halbzeit führten sie bereits mit fünf Toren und auch in der zweiten Halbzeit gerieten sie erst in der 55. Minute in Rückstand. Seitdem hat sich jedoch einiges geändert. Nach einer starken Rückrunde mit nur einer Niederlage stehen die Kochertäler auf Platz zwei und können sich mit einem Sieg am Samstag das Ticket für die Aufstiegsrelegation sichern. Dies hängt allerdings auch noch davon ab, ob der Einspruch des TV Treffelhausen gegen das Spiel vor drei Wochen Erfolg hat. Unabhängig von diesen Entwicklungen wollen sich Spieler wie Trainer voll auf die kommende Aufgabe konzentrieren. Jeder in der Mannschaft ist hoch motiviert, die gute Ausgangslage zu nutzen, um sich für weitere Spiele in der Relegation zu qualifizieren.

Abwehr ein wichtiger Faktor

Ein entscheidender Baustein bei diesem Projekt wird wieder die zuletzt starke Abwehr sein. Es gilt, die Heidenheimer nicht in individuelle Duelle kommen zu lassen, sondern als Einheit eine starke, offensive Abwehr zu stellen. Wenn der SG das gelingt, ist der erste Schritt zum hoffentlich letzten Heimsieg der Spielzeit getan.