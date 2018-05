Relegation! SG2H triumphiert

Aalen (an) - Am Mittwochabend haben die Bezirksliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen ihr Nachholspiel gegen den TV Treffelhausen deutlich mit 30:24 gewonnen und sich somit die Teilnahme an der Relegation gesichert.

Nachdem man vor zwei Wochen in einem echten Krimi gegen den TV Treffelhausen gewinnen konnte, hatten deren Verantwortliche Einspruch gegen die Wertung des Spiels eingelegt. Da der Verband diesen Einspruch zuließ, kam es am Mittwoch zum alles entscheidenden Spiel um den zweiten Platz in der Bezirksliga, der zur Teilnahme an der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga berechtigt. Die SG2H startete mit reichlich Wut im Bauch und wollte erst gar nicht nochmals einen so engen Spielverlauf zulassen. Das gelang von Beginn an hervorragend. Die Abwehr stand gewohnt aggressiv und zwang die Treffelhausener zu zahlreichen schlechten Abschlüssen. Da die SG2H schnell nach vorne spielte und die Chancenauswertung in der ersten Halbzeit keine Wünsche offen ließ konnten sie sich schnell einen komfortablen Vorsprung erspielen.

Als Yannik Haas mit einem seiner zehn Tore sehenswert zur 18:10-Pausenführung traf, stand die Halle Kopf. Auch wenn die Treffelhausener nochmals auf fünf Tore heran kamen, zweifelte keiner mehr am Sieg. Hervorzuheben ist dabei auch die überragende Torhüterleistung durch Thomas Kopp, der die gesamte Treffelhausener Mannschaft zur Verzweiflung brachte.

Am Samstag steigt das Hinspiel

Am Ende zeigte die Anzeigetafel einen hochverdienten 30:24-Sieg für die SG Hofen/Hüttlingen.

An diesem Samstag wartet nun bereits das Hinspiel gegen den TV Aixheim. Die Aixheimer landeten in der Bezirksliga Neckar-Zollern mit nur sechs Minuspunkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Am Samstag wartet also der erste Schritt Richtung Landesliga.