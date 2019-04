Relegation für Ellwangen! Auf den letzten Drücker

Nach dem letzten Spieltag standen die Ellwanger Volleyballerinnen auf dem 3. Platz in der Landesliga. Trotz des undankbaren dritten Platzes war man über das Endergebnis der vergangenen Saison soweit zufrieden. „Was für ein Comeback, vor dem wir uns als Trainer vor unserem Team nur verneigen können“, resümiert Trainer Michael Mahler zunächst die Saison. Bis dann die Meldung wie eine Bombe im Ellwanger Lager einschlug.

Der zweite Platz in der Tabelle sichert der jeweiligen Mannschaft die Teilnahme an der Relegation um den Aufstieg in die Oberliga Württemberg. Da die SG MADS Ostalb sich zu dieser nicht angemeldet hatte, ging das Teilnahmerecht auf die Virngrund-Ladies über und die Mädels des TSV Ellwangens durften sich über eine Chance auf den Wiederaufstieg freuen. Auf die vergangene Saison können die Damen I mit zwei Gesichtern zurückblicken.

„Eine Saison mit solch Höhen und Tiefen habe ich noch nicht erlebt“, gab Mahler erleichtert zu. Nach einer eher durchwachsenen Hinrunde startete man umso stärker in die Rückrunde und konnte diese mit nur zwei Niederlagen, die jeweils im Tiebreak mit 2:3 an die Gegner gingen, und sonst blitzsauberen sieben Siegen abschließen. Mahler sieht in der Relegation nicht nur den möglichen Aufstieg, sondern auch eine Chance für die Mannschaft, zu zeigen, dass sie durchaus in einer Oberliga mitmischen kann und nach einem Jahr in der Landesliga noch mehr als Team zusammengefunden hat. Die Stärke und die Erfahrung aus dem knappen Abstieg vor einem Jahr und der diesjährigen Landesligasaison sieht er als Plus, die die Mannschaft in der Relegation nutzen kann.

Gegner stehen fest

Die Gegner für den letzten Auftritt der Virngrund-Ladies stehen bereits fest. Zum einen die Achtplatzierten der Oberliga Württemberg TV Rottenburg und zum anderen die Zweitplatzierten der Landesliga Süd SG TG Nürtingen/TSV Wernau. Das Rottenburger Team kennt man zum Teil noch aus der vorletzten Saison in der Oberliga. Da konnte man nach einer 0:3-Niederlage in der Hinrunde, einen deutlichen 3:1-Sieg in der Rückrunde einfahren.

Die Damen aus Nürtingen/Wernau sind zunächst völlig unbekannt, weshalb die Mädels um Mannschaftskapitänin Christina Rath keinesfalls leichtsinnig in die Spiele starten werden. Ohne Druck will das Ellwanger Lager die Aufstiegsmöglichkeit nutzen und tritt dann am Sonntag, 14. April ab 15 Uhr auswärts in der Sporthalle Hölderlin Gymnasium in Nürtingen an.