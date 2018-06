Glänzende äußere Bedingungen, ein begeistert mitgehendes Publikum, das den Lokalmatador zum zweiten Platz bejubelte. Schließlich konnte das gut eingespielte Organisations-Team um Achim Stirner am Samstag auch noch einen neuen Rekord verbuchen, denn erstmals konnte beim 15. Muffigellauf in Hüttlingen die 250-Teilnehmer-Zahl geknackt werden. Raphael Heilmann vom Team Gruska siegte klar in 26:48 Minuten vor Bernd Ruf in 27:25 Minuten vom gastgebenden TSV Hüttlingen.

Pünktlich um 14 Uhr durften die Bambinis auf die 780 Meter Lange Strecke gehen. Während die Jahrgänge 2011 bis 2007 den Rundkurs nur ein Mal bewältigen mussten, waren es rund 1500 Meter für die Jahrgänge 2005 bis 2003, fünf Runden für die U 18 bis U 20. Die Erwachsenen aller Altersklassen hatten dagegen jeweils zehn Runden zu bewältigen. Bei den Läufen der Kinder und Jugendlichen siegten oftmals Starter vom TSV und der SG Hofen/Hüttlingen. So etwa beim Bambinilauf, beim Schülerlauf und beim Jugendlauf. Die Stimmung an der Strecke war hervorragend. Jeder Starter bekam Applaus. Sowohl ambitionierte Läufer als auch Läufer mit olympischem Gedanken kamen voll auf ihre Kosten. Die Siegerehrung fand auf der Hauptbühne in der Ortsmitte statt.

Dort wurden die Sieger aller 16 Klassen mit Urkunden, Präsenten und Geldpreisen (nur für den Hauptlauf) belohnt. Sie waren von einer Vielzahl von Sponsoren zur Verfügung gestellt worden. „Die Abteilung Turnen/Leichtathletik/Akrobatik freut sich mit Ihnen schon auf den 16. Muffigellauf im nächsten Jahr!“, teilt der TSV Hüttlingen auf seiner Internetseite mit.

Mal schauen, wie viele Teilnehmer bei der 16. Auflage starten. Auch 250 Starter sind noch zu toppen. Und die Zeiten der Läufer freilich auch noch.