Reitturnier in Essingen

Auf der Reitanlage im Essinger Baierhof wird an diesem Wochenende das Herbstreitturnier des Reitvereins ausgetragen.

An beiden Turniertagen finden schon ab morgens Springprüfungen in verschiedenen Kategorien und Schwierigkeitsgraden statt. Der Höhepunkt am Samstag ist das Finale der Ostalb Horse Tour. Ab 16.30 Uhr werden die Teams vorgestellt, direkt im Anschluss beginnt das Finale. In der Junior Etappe der Ostalb Horse Tour wird am Sonntag ab 13.45 Uhr um den Sieg geritten. Danach freuen sich die ganz jungen Reiter auf das Kommen vieler Besucher. Die Junioren haben sich mit viel Begeisterung für ihre Führzügelprüfung vorbereitet. Der große Preis der Bäckerei Grupp, ein Springen der Klasse M* mit Siegerrunde am Sonntag um 15.45 Uhr, ist der abschließende Höhepunkt des Turniers.