Reitsport Blank gewinnt die Tour

Beim Herbstturnier am vergangenen Wochenende in Essingen ist die letzte Etappe der Ostalb Horse Tour 2018 ausgetragen worden. Erneut war die Springserie zu Gast in Essingen.

Am Start waren sechs Teams, die alle um den begehrten Platz auf dem Siegertreppchen kämpften. Den Anfang machten die Reiter, die in der Kategorie L starteten, dann folgten die Reiter der Kategorie M. Aus jedem Team mussten je zwei Reiter über die Hindernisse der betreffenden Kategorie springen. Vor dem Springen wurden die Teams dem Publikum mit der passenden Teammusik vorgestellt.

Hauchdünne Entscheidung

Nach dem ersten Umlauf lag das Team Reitsport Blank fehlerfrei vorn, dicht gefolgt vom Team Ipf- und Jagst-Zeitung mit vier Fehlerpunkten und dem Team Autohaus Funk mit fünf Fehlerpunkten. Der zweite Umlauf wurde nun spannend. Von der Platzierung in Essingen hing das Gesamtergebnis ab. Nach dem ersten Reiter im zweiten Umlauf hatte sich das Team Ipf- und Jagst-Zeitung durch eine fehlerfreie Runde von Gina-Maro Fröhlich auf Quissini vor das Team Reitsport Blank gesetzt, da Michael Werner auf Carinja mit einer Verweigerung insgesamt fünf Fehlerpunkte kassierte. Der letzte Reiter entschied alles. Das Team Ipf- und Jagst-Zeitung konnte mit einer weiteren Nullrunde von Klaus Philipp Eichert auf Ciltani seinen Sieg in dieser Etappe sichern. Aber reichte es auch für den Gesamtsieg? Drei Punkte Abstand waren es davor zum bisher führenden Team Reitsport Blank gewesen. Das Team Reitsport Blank hatte insgesamt 13 Fehlerpunkte, aber das reichte noch für Platz zwei in der letzten Etappe. Und somit reichte es auch noch für den Gesamtsieg.

In Essingen siegte das Team Ipf- und Jagst-Zeitung vor dem Team Reitsport Blank, Platz drei ging an das Team Autohaus Funk, Platz vier an das Team Essingen, Platz fünf erreichte das Team Kreissparkasse Ostalb und Platz sechs das Team Köder+Partner Nürnberger Versicherung. Das bedeutet für die Endwertung: Der Sieg geht mit 26 Punkten an das Team Reitsport Blank, dicht gefolgt vom Team Ipf- und Jagst-Zeitung mit 25 Punkten auf Platz zwei und dem Team Autohaus Funk auf Platz drei mit 24 Punkten. Platz vier geht an das Team Essingen mit 17 Punkten, auf Platz fünf folgt das Team Köder+Partner Nürnberger Versicherung mit 15 Punkten und auf Platz sechs landet das Team Kreissparkasse Ostalb mit 13 Punkten.

Das Publikum war begeistert vom Springen, jede Nullrunde wurde mit viel Beifall belohnt. Bei der Siegerehrung wurde Udo Weik vom Team Reitsport Blank mit einem Sonderehrenpreis bedacht. Er hält der Ostalb Horse Tour seit ihrer Entstehung 2004 die Treue, anfangs als Reiter und Organisator, heute immer noch als Reiter. Er durfte sich über eine neue Trense freuen. Julie Fiatte vom Team Autohaus Funk freute sich ebenfalls über eine neue Trense. Sie hatte den besten Springstil im ersten Umlauf und wurde dafür belohnt. Die Gesamtsieger der Tour werden am Rossball am 3. November in Jagstzell geehrt.