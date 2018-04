Reitergruppe Hofen feiert 50. Geburtstag

Auf dem Haldenhof in Hofen hat die Reitergruppe ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Mit Musik, Essen, Ehrungen, Ponys und Rückblicken auf die Vereinszeit wurde der Samstagabend genossen.

Anfang der 60er Jahre begann für 15 Reiter aus Hofen, Hüttlingen und Umgebung eine erfolgreiche Turnierzeit. Egal ob in der Dressur, im Springen oder im Gespann sie haben zahlreiche Schleifen und Pokale auf der Ostalb abgeräumt. Da man ohne Verein nicht auf Turnieren starten darf, lag es für die 15 Reiter nahe, selbst einen zu gründen. So entstand am 6. März 1968 die Reitergruppe Hofen. Das ist nun 50 Jahre her und seitdem hat sich einiges getan.

„Die Heimatsmühle fuhr früher mit Pferdekutschen das Mehl bis nach Nördlingen und auch das Bier wurde per Gespann ausgefahren“, erzählte Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender Georg Zeller. „Unsere Turnierpferde wurden auch zum Eggen auf den Feldern eingesetzt, das ist heute nicht mehr denkbar.“ Die Pferde sind seit ihrem Auftauchen vor etwa vier Millionen Jahre nicht nur gewachsen, sondern sind vom einstigen Arbeitstier zum fast reinen Freizeitgefährten mutiert.

Geselligkeit und Pferde stehen im Mittelpunkt

Lukas Vogt vom Württembergischen Pferdesportverband sagte, dass 90 Prozent hauptsächlich Freizeitreiter seien und wie Hans Peter Ruberg vom Pferdesportkreis Ostalb vorher bemerkte, nur 10 Prozent richtige Turniersportler. Auch bei der Reitergruppe hat sich die Situation verlagert. Ein Großteil der Mitglieder reitet eigentlich kaum bis gar nicht mehr. Trotzdem stehen neben der Geselligkeit die Pferde meist im Mittelpunkt.

So geht es jedes Jahr zum Silvesterritt nach Westhausen, zu den Blutritten nach Schwenningen und Lippach sowie zum Kalten Markt nach Ellwangen. Auch die Hengstparade in Marbach ist ein beliebtes Ausflugsziel der rund 40 Mitglieder. Beim Kinderfest in Hofen sind sie ebenfalls vertreten und da sind auch immer Vierbeiner mit dabei. Als britische Königsfamilie, vornehme Renngesellschaft oder Scheichs zieht die Reitergruppe Hofen zu Pferd, zu Kutsche und zu Fuß durch die Gemeinde. Dabei begeistern nicht nur die Pferde und Ponys, sondern auch die Kostüme.

„Euer Verein ist ein wichtiges und außergewöhnliches Puzzleteil unserer Gemeinde. Mit Euren Auftritten bereichert ihr unsere Feste“, sagte Ortsvorsteher Patriz Ilg. Das wollen sie auch weiterhin tun, auch wenn sich im nächsten Jahr wieder etwas ändert. Denn ein Großteil des Vorstandes hört auf, aber die Reitergruppe Hofen bleibt bestehen. Die Turnierteilnahmen sollen wieder etwas erhöht werden und mit den beiden Ponys der Familie Zeller wird für den Vereinsnachwuchs gesorgt.

Ein paar junge Mitglieder hat die Gruppe jetzt schon vorzuweisen und die allerkleinsten trugen zum Unterhaltungsprogramm des Jubiläums bei. Zusammen mit den Ponys Ameretti und Furino und musikalischer Begleitung des Musikvereins Unterkochen zogen die fünf Mädchen Lena, Jana, Emilia, Emma und Alina in den Festraum ein. Zusammen mit Robert Zeller sangen sie ein Loblied auf die Ponys, bevor diese goldene Schleifen verteilten. Denn schließlich gab es auch einige Ehrungen an dem Abend.

Zum einen wurden die Gründungsmitglieder Rosel Feeser, Georg Zeller, Alfons Zeller, Georg Stock, Eugen Schwartz, Eugen Fürst und Franz Müller geehrt und zum anderen Maria Wengert, Alfons Müller und Anton Rupp für ihre 40-jährige Mitgliedschaft. Anschließend gab es noch einen Vereinsrückblick in Bildern sowie einen musikalischen, bevor der Abend im fröhlichen Beisammensein ausklang.