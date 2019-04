Reitergruppe Hofen bleibt bestehen

Die Zukunft der Reitergruppe Hofen hat vor der Hauptversammlung im Gasthof Liederhalle am seidenen Faden gehangen. Doch: Es kann gut weitergehen für den Verein mit seiner über 50-jährigen Tradition. Es gelang nämlich, für alle Ämter der gesamten Vorstandschaft eine Nachfolge zu finden.

Der Verein steht nunmehr unter der Leitung von Robert Zeller. Als seine Stellvertreterin wählte die Mitgliederversammlung Lisa Gentner. Auch alle anderen Posten der Vorstandschaft konnten mit jungen Gesichtern besetzt werden. Sie alle haben eines gemeinsam: die Liebe zu Pferden und diesem Sport.

Dass der Verein weiter fortbesteht, darüber freute sich besonders Ortsvorsteher Patriz Ilg. Er zollte den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern viel Lob für ihre Arbeit und dankte ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement. „Dieser Verein ist etwas ganz Besonderes und ich bin sehr froh über Ihre bisherige Arbeit“, sagte Ilg. 13 Jahre lang hat Ottmar Erhard das Amt des Vorsitzenden bekleidet, an seiner Seite stand Georg Stock als sein Stellvertreter. Auch Kassiererin Regine Stock und Schriftführerin Klara Blum beendeten ihre Tätigkeit nach über 20 Jahren. Alfons Müller und Rosl Fesl kümmerten sich als Kassenprüfer um die Belange des Vereins.

„Der Zukunft der Reitergruppe Hofen steht nun nichts mehr im Wege“, freute sich Robert Zeller. In den nächsten Monaten stehen einige Veranstaltungen auf dem Jahresplan des knapp 50 Mitglieder zählenden Vereins. So wird die Reitergruppe unter anderem am 2. Juni beim Blutritt in Lippach, am 13. Juli beim Kinderfest in Hofen und am 31. Dezember beim Silvesterritt in Westhausen dabei sein. Die Adventsfeier mit Fackelwanderung ist am 30. November.