Reiten: Ipf- und Jagst-Zeitung hat die Nase vorn

Ruppertshofen (an) - Fünf „große“ und fünf Jugendteams haben am vergangenen Wochenende den Weg auf den Deschenhof nach Ruppertshofen angetreten, um die Ostalb Horse Tour zum 15. Mal seit ihrer Gründung zu eröffnen. Die Zuschauer und Mitgereisten sahen Mannschaftsspringsport bei besten Bedingungen, der auch im 15. Jahr nichts von seiner Faszination eingebüßt hat.

Am Samstagnachmittag startete die Tour traditionell mit der Vorstellung der Teams, Karl Funk vom Autohaus Funk setzte sich persönlich ans Steuer seines Pick up, um die Teilnehmer mit ihrer Teammusik den Zuschauern vorzustellen.

Wetter erhöht Schwierigkeitsgrad

Jedes der fünf Teams hatte mit je zwei Reitern einen L-Parcours und danach mit zwei Reitern einen M*- Parcours zu überwinden, was bei den hochsommerlichen Temperaturen eine Herausforderung für Ross und Reiter darstellte, so dass auch manche Stange fiel und kein Team im ersten Umlauf eine weiße Weste vorweisen konnte. Anders jedoch im 2. Umlauf. Hier musste jeweils ein L- und ein M- Reiter pro Team an den Start. Lange Zeit sah es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Teams Ipf- und Jagst-Zeitung und dem Team Essingen aus. Auch blieben beide Teams im zweiten Umlauf fehlerfrei, doch das Team Ipf- und Jagst-Zeitung hatte die Nase bei der gebrauchten Zeit vorn.

So konnten sich Ramona Kunze mit Cosmea, Annika Link mit Coral, Gina-Maro Fröhlich mit Quissini und Klaus-Phillip Eichert mit Ciltani nach der Berechnung des Streichergebnisses über den Sieg ohne Fehlern in 251,45 Sekunden freuen.

Zunächst kein Team fehlerfrei

Sie wollen einmal in die Fußstapfen der „großen“ Teams treten, so manche Reiterkarriere hat seinen Anfang bei der Jugendetappe der Ostalb Horse Tour genommen. Anders als am Abend zuvor wird diese in nur einem Umlauf in der Höhe A* und A**ausgetragen.

Gleich blieb jedoch, dass auch hier keinem Team ein komplett fehlerfreier Durchgang gelang. Spannend machten es hier ebenfalls die beiden ersten Teams mit dem Kampf um den ersten Platz – letztlich siegte hier das Team PSK Fördergruppe 7Autohaus Funk und den Reitern Amelie Hauber mit Anton, Nick Maier mit Scarlett, Maren Maier mit Carluccio und Sophia Fuchs mit Amira mit vier Fehlern in 137, 16 Sekunden vor dem Team Autohaus Kaufmann auf Platz zwei.