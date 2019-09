Reiten: Extraklasse im Spätsommer

Bei wunderschönem Spätsommerwetter trafen sich am Wochenende zahlreiche Pferdesportbegeisterte in Essingen. Beim Herbstreitturnier des Reitvereins, traditionell zum Ausklang der Turniersaison, wurde noch einmal Reitsport der Extraklasse gezeigt. An beiden Turniertagen kamen viele Besucher um die Leistungen der Reiter zu würdigen.

Die Junioren glänzten in der Führzügelprüfung und dem Reiterwettbewerb und waren bestens vorbereitet. zahlreiche Zuschauer belohnten die guten Leistungen mit Applaus. Beim abschließenden M*-Springen mit Siegerrunde gewann Marc Maier vom Reitverein Steinheim mit seinem Pferd Let's go.

Alle Ergebnisse finden sie unter www.fnverlag.de/fn-erfolgsdaten/veranstaltung/26449/-EssingenFoto: Peter Schlipf