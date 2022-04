Reisetagebuch Tag III: Die Expo ist eröffnet

Mit einem Knall, beziehungsweise vielen bunten lauten Knallen, ist am Donnerstagabend in Aalens Partnerstadt Antakya die Botanik-Expo eröffnet worden. Denn nach mehreren Begrüßungsansprachen und einer aufwendig inszenierten Show mündete das Abschlussfest in einem prächtigen Feuerwerk.

Antakyas Oberbürgermeister Lütfü Savaş freute sich, zur Begrüßung auch eine Delegation aus Aalen begrüßen zu dürfen.

Die Delegation aus Aalen genießt die Botanik Expo in der Türkei. (Foto: Anja Lutz)

Die Botanik-Expo sollte eigentlich bereits im Jahr 2021 stattfinden und war coronabedingt verschoben worden. An zwei Standorten, in Antakya und Iskender, präsentieren sich unter anderem die verschiedenen Regionen der Türkei in einzelnen Provinzgärten.

Ein Spion unter Lorbeersträuchern

Die Metropolregion Hatay rechnet durch die Expo mit einer nachhaltigen Entwicklung für die Region Hatay und für die dortige Wirtschaft. Erwartet werden über zwei Millionen Besucher.

Botanik Expo in Antakya. (Foto: Anja Lutz)

An den Standort Iskender hat sich unter die Lorbeersträucher auch ein kleiner Spion gemischt: Denn die Stadt Aalen ist dort mit einem schwäbischen Bauerngarten vertreten. Dieser wird mit dem Spionturm am Freitag offiziell eröffnet.

Der andere Partner

Kiel ist eine weitere Partnerstadt Antakyas und präsentiert sich ebenfalls mit einem Garten auf der Expo. Mit ihrem Beitrag will die Stadt auf die Vermüllung der Weltmeere aufmerksam machen.

Auch Kiel ist eine Partnerstadt von Antakya und ebenfalls auf der Expo vertreten. (Foto: Anja Lutz)