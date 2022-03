Reisetagebuch Antakya: Der erste Tag liegt hinter uns

6.30 Uhr, es geht los: Während die Stadt Aalen langsam erwacht, macht sich die Delegation auf den Weg. Mit dem Bus geht’s nach Stuttgart. Von dort aus weiter mit dem Flugzeug über Istanbul nach Antakya.

Aalen schlummert, die Delegation bricht in Richtung Türkei auf. (Foto: Anja Lutz)

Die Aalener Delegation besucht die Partnerstadt Antakya in der Türkei. Dort wollen sie unter anderem die Botanik Expo besuchen. (Foto: Anja Lutz)

15.15 Uhr: Die Aalener landen in Istanbul. Um 17.30 Uhr geht es weiter nach Hatay, dann nach Antakya.

Von Stuttgart nach Istanbul. Von dort aus weiter nach Hatay. Final Destination: Antakya. (Foto: Anja Lutz)

19.30 Uhr: Am Mittwochabend sind die Aalener auf dem Flughafen in Hatay gelandet. Der stellvertretende Oberbürgermeister Antakyas, Murat Hayzaran, und weitere Vertreter der Stadtverwaltung, nahmen die Besucher aus dem Ostalbkreis herzlich in Empfang.

Zur Begrüßung gab es türkischen Tee, bevor im Unesco Hatay Gastronomiehaus das Abendessen serviert wurde.