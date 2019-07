Reise durch die Seele des Härtsfelds

Treffpunkt ist am 21. und am 28. Juli um 15 Uhr am Bahnhof der Härtsfeldmuseumsbahn in Neresheim. Die Veranstaltung dauert etwa drei Stunden. Der Eintritt ist frei. Anmeldung (60 Teilnehmer sind möglich): bei den Gemeindeverwaltungen Dischingen, Nattheim oder Neresheim oder per E-Mail an dm@theateraalen.de. Infos: www.wir-sind-das-haertsfeld.de