Reifenplatzer führt zu Brand: 50 000 Euro Schaden.

Ein 47-Jähriger ist am Freitag gegen 17.15 Uhr auf der B 29 von Nördlingen in Richtung Aalen mit seinem Sattelauflieger gefahren, der ein Brückenteil geladen hatte. Etwa auf Höhe der Fachhochschule Aalen platzte an dem Auflieger ein Reifen, der dadurch in Brand geriet. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Aalen, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht.

Nachdem festgestellt wurde, dass der Auflieger seine Lastfahrt nicht mehr fortsetzen konnte, musste das Brückenteil auf einen anderen Sattelzug umgeladen werden. Hierzu musste die B29 in beiden Fahrtrichtung von 20 Uhr bis 22.30 Uhr gesperrt werden. Zum Umladen waren zwei Autokräne im Einsatz. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 50 000 Euro.