Reifen zerstochen, Auto zerkratzt und Besitzer bedroht

Ein Unbekannter hat am Mittwoch ein geparktes Auto beschädigt und einen Zettel an der Windschutzscheibe hinterlassen.

Der Besitzer hatte den Ford am rechten Straßenrand des Fuchsweges geparkt. Zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, wurde der hintere rechte Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen und die rechte Fahrzeugseite auf eine Länge von etwa 2,5 Metern zerkratzt. Auf der linken Fahrzeugseite konnten im Bereich des Lichtes ebenfalls Kratzer festgestellt werden. Zudem wurde an der Windschutzscheibe ein Zettel angebracht, worauf der Fahrzeugbesitzer beleidigt und bedroht wurde, sofern er sein Fahrzeug weiterhin in diesem Bereich der Straße parkt.