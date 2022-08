Reichsstädter Tage: Musikalisches Urgestein blickt zurück

Die Reichsstädter Tage ohne den Sänger Bernd Czich können sich viele Aalener und Gäste von außerhalb nicht vorstellen. Seit mehr als drei Jahrzehnten rockt er mit unterschiedlichen Formationen das größte Stadtfest der Region. Zuletzt und vor der coronabedingten Zwangspause mischte er 2019 mit seiner Band Gerda den Gmünder Torplatz auf. In diesem Jahr müssen seine Fans auf den Auftritt der sechsköpfigen Formation verzichten. Nicht, weil Bernd Czich und seine Mitstreiter nicht wollen, sondern, weil es aus organisatorischen Gründen nicht möglich gewesen sei. Anstatt den Freitagabend musikalisch zu eröffnen, wird Czich in diesem Jahr dafür die Eröffnung am Freitagabend moderieren.

Seit eh und je ist Bernd Czich ein wesentlicher Bestandteil des Stadtfestes und hat im Lauf der Zeit ebenso Kultstatus erlangt wie die Kässpätzle der TSG Hofherrnweiler. Seine Premiere feierte der Sänger in den 80er-Jahren mit der damaligen Band Pink Melone an einem Freitag, der zu dieser Zeit noch gar kein offizieller Festtag gewesen ist. Aufgetreten sind er und seine Bandkollegen mit Erlaubnis des damaligen OB Ulrich Pfeifle am oberen Marktplatz zwischen dem Modehaus Thanner (heute H&M) und dem ehemaligen Kaufring (heute Standort des Kubus). Eine Bühne gab es damals nicht und auch keine professionelle Musikanlage. „Wir haben lediglich mit Hilfe von ein paar Boxen gespielt.“

Im Lauf der Zeit hat sich das Stadtfest, das erst am Samstag offiziell eröffnet wurde, am Freitagabend immer mehr ausgedehnt, sagt Czich. Einen wesentlichen Anteil daran hätten die Gastronomen in der Helferstraße gehabt, die auch mitmischen wollten. Noch gut erinnert er sich an den legendären Warsteinerwagen und den DJ, der im Fenster des Hobel gestanden und die Partymeile Anfang der 90er-Jahre mit Musik beschallt habe. Ganz zum Leidwesen des damaligen Ersten Bürgermeisters Eberhard Schwerdtner, der der Meinung gewesen sei, dass angesichts der Anwohner irgendwann auch mal Ruhe und Schluss sein müsse. „Als allerdings die ganze Meute ,Wir sind das Volk‘ geschrien hat, hat Schwerdtner dem Partyvolk noch eine Stunde eingeräumt“, erzählt Czich.

Der Freitagabend wurde schließlich immer größer aufgezogen und zu einem Partyevent vor allem für die Insider, die Aalener. Auch viele Weggezogene finden an diesem Tag den Weg in die Kreisstadt, um sich mit ihren Weggefährten und Altersgenossen zu treffen. Die Besucher vom Umland kommen eher am Samstag in die Aalener City. Dass sich der Freitagabend so entwickelt hat, sei auch dem damals agierenden Dreigestirn zu verdanken gewesen, sagt Czich und meint damit neben dem ehemaligen OB Ulrich Pfeifle den Leiter des damaligen Informations- und Verkehrsamts, Karl Trossbach, und den leider verstorbenen ehemaligen Leiter des Schul-, Sport- und Kulturamts, Walter Funk. Diese „agile Mannschaft“ sei maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass das Stadtfest, das auch von den örtlichen Brauereien immer unterstützt worden sei, zu dem wurde, was es heute ist. Die Drei hätten der Stadt auch mit „Aalen City blüht“ und der Ausrichtung des Landesturnfestes im Jahr 1999 einen richtigen Aufschwung verliehen.

Am Freitagabend nahezu immer aufgetreten ist Bernd Czich, meist auf dem Marktplatz. Nach dem Ende der Band Pink Melone spielte er von 1995 bis 1999 mit den Gelbstrahlern auf dem Stadtfest und ab 2000 bis 2013 mit den Strahlern. Ein Highlight mit dieser Formation sei für ihn die Eröffnung der Reichsstädter Tage 2011 gewesen, bei der die Musiker gemeinsam mit der Jugendkapelle der Stadt Aalen unter dem Motto „Schlager meets Brass“ Hits der 70er-Jahre zum Besten gaben. Anlass war der Abschied des Leiters der Jugendkapelle, Udo Lüdeking.

2014 rockte Czich mit Last Credit die Bühne, 2015 mit Last Credit und Gerda und 2016 bis 2019 mit Gerda. Zuletzt auf dem Gmünder Torplatz. Nach wie vor findet es Czich schade, dass unter der Regie des ehemaligen OB Thilo Rentschler und aufgrund des städtischen Sicherheitskonzepts die große Bühne auf dem Marktplatz ad acta gelegt wurde. Denn der Gmünder Torplatz habe bei Weitem nicht den Charme des Marktplatzes. Auch sei die Stimmung hier nie so richtig aufgekommen.

Mit dem Stadtfest als Fest von den Bürgern für die Bürger sei er fest verwurzelt, sagt Czich, der viele Jahre auch die Moderation des Bühnenprogramms stemmte und für die Tontechnik bei den Auftritten verantwortlich zeichnete. Deshalb sei es ihm wichtig, den Marktplatz mit einer großen Bühne wieder richtig zu beleben und das Stadtfest nicht mit allzu vielen überkandidelten Auflagen und Reglementierungen kaputtzumachen. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass irgendwann einige Vereine und Gastronomen abspringen.

Auf die Sicherheit zu achten, sei richtig, aber es müsse ein Mittelweg gefunden werden, mit dem alle leben können. Anstatt den Vereinen, die das Stadtfest ausmachten und die sich hier gerne einbringen würden, mit Hygiene- und Sicherheitsvorschriften Steine in den Weg zu legen, sei es sinnvoller, ihnen einen Obolus für ihre Auftritte zu geben. Denn diese seien deutlich zurückgegangen. „Früher sind die Gruppen von einer Bühne zur nächsten gehetzt und haben angesichts der zahlreichen Beiträge davor Schlange gestanden.“ Das sei in den vergangenen Jahren nicht mehr der Fall gewesen.

Dass nach zwei Jahren coronabedingter Pause das Stadtfest wieder stattfindet, freut auch Bernd Czich. Leider ist er in diesem Jahr nicht musikalisch mit von der Partie. Er freue sich jedoch darauf, die Eröffnung am Freitagabend auf dem Gmünder Torplatz zu moderieren. Darüber hinaus sei es für ihn eine neue Erfahrung, das Stadtfest zu vorgerückter Stunde auch mal privat genießen zu können.

Im nächsten Jahr hofft er, auch wieder musikalisch mit im Boot zu sein. Erste Gespräche hätten bereits stattgefunden. Angesichts der immer teurer werdenden Tontechnik müsse sich die Stadt jedoch auch mit Blick auf andere Gruppen auf eine teurere Gage einstellen, um ein ordentliches Kulturprogramm auf die Beine zu stellen, sagt Czich. „Doch wer für Defizite für ein Ostalb-Festival aufkommen kann, das in den Sand gesetzt wurde, kann auch für ein ansprechendes Rahmenprogramm beim Stadtfest tiefer in die Tasche greifen und damit regionale Künstler unterstützen.“

Eröffnung mit Fassanstich und Vereinen

Die 46. Reichsstädter Tage finden vom 9. bis 11. September statt. Die Eröffnung durch OB Frederick Brütting mit Fassanstich findet um 19 Uhr auf dem Gmünder Torplatz statt. Den musikalischen Auftakt gestaltet das Städtische Orchester Aalen gemeinsam mit der Kochen Clan Pipe Band, dem Spielmannszug der Feuerwehr Aalen und der Narrenzunft Bärenfanger. Die Lästermäuler der Aalener Fasnachtszunft mit ihrem „Olamer Lied“ und die historischen Figuren der Stadtgeschichte sind auch in diesem Jahr wieder Teil der Eröffnung, sagt die Pressesprecherin Karin Haisch.