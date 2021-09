Reichsstädter Tage: Kässpätzle am Drive-In

Trotz der Pandemie müssen die Feinschmecker in diesem Jahr nicht auf die legendären „Weilerner Kässpätzle“ verzichten. An diesem Samstag, 11. September, gibt es am eigentlichen Wochenende der Reichsstädter Tage die Leckereien an zwei Standorten.

Bis 14 Uhr in der Innenstadt am Spritzenhausplatz, zusätzlich ganztägig im TSG-Sporttreff sowie auf dem Parkplatz des VR-Bank Sportparks Aalen-Hofherrnweiler mit Drive-In.

Der Parkplatz steht zum reinen Parken nicht zur Verfügung und kann nur zum Zwecke des Drive-in zur Abholung der Kässpätzle befahren werden. Besucher des Verbandsliga-Spiels der TSG gegen den 1. FC Heiningen (Anpfiff: 15.30 Uhr) werden gebeten, die Parkmöglichkeiten in der Schulze-Delitzsch-Straße und im Bohnensträßle entlang des Sportplatzes zu nutzen. An beiden Sportplatzseiten - Sauerbachstraße und Schulze-Delitzsch-Straße - sind Eingangsmöglichkeiten zum Fußballspiel platziert.