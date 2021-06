Trotz sinkender Inzidenzwerte: Aalen sagt erneut Reichsstädter Tage ab

Auch in diesem Jahr sind die Reichsstädter Tage sowie das Internationale Festival in Aalen abgesagt. Das hat die Stadtverwaltung am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Grund ist die noch immer andauernde Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen – trotz der aktuellen Lockerungen.

Allerdings will die Stadt ein Alternativprogramm für das große Stadtfest, das traditionell am zweiten Septemberwochenende stattfindet, schaffen. Dieses soll im kleineren Rahmen mit der zu diesem Zeitpunkt dann geltenden Teilnehmerzahl pro Veranstaltung im Freien aufgezogen werden.

Am 9. Juni hatte Oberbürgermeister Thilo Rentschler im Rahmen der Sitzung des Kultur-Bildungs- und Finanzausschusses über die Sachlage informiert, heißt es in der Mitteilung weiter. „Es fehlen coronabedingt ganz wichtige Elemente für unser Stadtfest in diesem Jahr, deshalb haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die Reichsstädter Tage für 2021 abzusagen“, wird der OB darin zitiert.

Da an den Reichsstädter Tagen erfahrungsgemäß Tausende Besucher in die Innenstadt strömten, sei das Fest bei einer in Aussicht gestellten Teilnehmer-Obergrenze von 750 „im üblichen Rahmen“ nicht durchführbar.

Aufgrund mangelnder Planungssicherheit und weil bislang jede Möglichkeit gefehlt habe, sich in den Vereinen zu treffen, seien die notwendigen Vorbereitungen nicht machbar gewesen. Bereits im April habe die Stadtverwaltung in Absprache mit den mitwirkenden Vereinen, den Ortschaftsverwaltungen und Veranstaltern über die Absage aller Veranstaltungen bis Anfang Juli informiert.

Das Internationale Festival, das jedes Jahr Anfang Juli stattfindet, fällt ebenfalls erneut pandemiebedingt in diesem Jahr aus. Über die Absage hat die Stadtverwaltung laut Mitteilung auch im Internationalen Ausschuss informiert.

Aktuell werde vom Kulturamt geprüft, welche Veranstaltungsformate im Herbst auf der Grundlage der aktuellen Verordnungen möglich sein könnten. „Wir haben die Hoffnung, dass mit einer räumlichen und zeitlichen Entzerrung attraktive Aktionen im Bereich der Innenstadt oder rund um den Kulturbahnhof möglich sind“, wird Amtsleiter Roland Schurig zitiert. In den nächsten Wochen seien Gespräche mit den Vereinen, dem ACA und der Gastronomie geplant.