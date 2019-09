Reichsstädter Tage stehen an – Das ist geplant

An sich ändert sich nicht viel bei den bevorstehenden Reichstädter Tagen vom 13. bis 15. September. Ein paar Sachen aber doch. Zum Beispiel hält erstmals eine Frau Einzug in der Riege der historischen Figuren der Stadt Aalen. Doch von vorn.

Eröffnung

Der OB Thilo Rentschler und Claus Albrecht, Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins, eröffnen das Stadtfest am Samstag, 13. September, um 10.30 Uhr vor dem Sitzungssaal des Rathauses. „Wir stiften dieses Jahr auch ein zweites Ersatzfässchen“, sagt Albrecht. An so einem Fest dürfe man durchaus auch einmal an einem Samstagmorgen ein Glässchen Bier genießen.

Besucher

„Es kommen nicht nur Aalener, sondern Besucher aus der ganzen Region“, sagt Rentschler. Außerdem Vertreter aller befreundeten Städte. Erwartet werden wieder rund 100 000 Besucher.

Festprogramm

Ab Freitagabend, 20 bis 23 Uhr, wird Musik in der Innenstadt geboten. Auf dem Gmünder Torplatz spielt die Band „Gerda“, am Sparkassenplatz „Wanted live“ und im Weindorf „die Bande!“. Auf der Bühne im Südlichen Stadtgraben unterhält das Band Camp mit Nachwuchsmusikern die Besucher. Auf dem Marktplatz spielt die „Christchurch ans District Band“, auf dem Spiegler-Areal „Blues Unchained“ und auf dem Spritzenhausplatz „Jazzit“.

Er sei oft gefragt worden, ob der Gmünder Torplatz zu einem Festplatz umgebaut werde, berichtet Rentschler. „Dem sit nicht so.“ Trotzdem sei es gut, wenn die Stadt einmal im Jahr an allen Plätzen auf sich aufmerksam macht. Samstag und Sonntag unterhalten auf dem Gmünder Torplatz die Musikvereine und Ensembles die Festbesucher. Samstagabend startet um 20 Uhr die Band „Mira Wunder“ und im Anschluss legt DJ Red Skorpion auf. Am Parkplatz neben dem Optiker gibt es eine Spielinsel für Familien und Kinder.

Am Südlichen Stadtgraben gibt es einen Mix an Musikrichtungen.

Zum Jazzfrühschoppen am Samstagmorgen spielen „Andreas Holdenried´s Hot Six“ auf dem Spritzenhausplatz. Darauf folgt der Spielmannszug der Feuerwehr Aalen, bevor die Partnerstädte auftreten. Am Abend tritt Luca Maria Baldini aus cervia auf und zeigt Filme, die er mit Live-Musik begleitet. Am Sonntag nach dem Gottesdienst gibt es hier ein Spielparadies für Kinder.

Fester Bestandteil des Fests ist das Weindorf. Das wird, wie gewohnt, vor dem Rathaus aufgebaut. Für Unterhaltung sorgen am Samstag „WE – die Band“ und Sonntag „Swing Affairs“ und „Diebold ond Kollega“. Auf dem Marktplatz unterhalten die Aalener Musikvereine, auf dem Sparkassenplatz treten am Samstag die Vereine auf. Ab 22 Uhr gibt es dort eine Samstagabendshow.

+++ Das ganze Programm gibt es hier +++

Am Sonntag gibt es ein Weißwurstfrühschoppen mit der Big Band der Aalener Musikschule. Auch das Ballett und die Jugendkapelle treten dort auf. Zum erstem Mal wir auf dem Sparkassenplatz das Programm auf der großen Leinwand übertragen. Rund 30 Vereine, Gruppen und Tanzschulen gestalten mit mehr als 1000 Helfern das Programm. Neu dabei ist die Aalener Sportallianz, der TSV Dewangen und die Soroptimistinnen. „Bei den Vereinen gab es einen ganz neuen Drive“, sagt Roland Schurig. „Vor allem mit der Aalener Sportallianz, die einen großen Block ganz alleine auf die Beine stellen wolle.“

Verkaufsoffener Sonntag

Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte am Sonntag in der Innenstadt geöffnet. „Für uns ist wichtig, dass wir uns präsentieren können“, sagt Albrecht. Dieses Jahr werde der Gutschein auf einen Euro angehoben.

E-Dorf im Östlichen Stadtgraben

Auch die Hochschule ist wieder am Start. Dieses Mal werden Solargurkenglaslampen gebaut, berichtet Schurig. „Wir wollen den ganzen Platz zum erleuchten bringen.“ Außerdem gibt es Mitmachangeote, das Rennteam E-Motion der Hochschule stellt sein E-Rennauto vor, der E-Bus der OVA Aalen wird ausgestellt.

Feuershow

Auf dem Sparkassenplatz gibt es Samstag, ab 22 Uhr eine Show des Laluz Firecicus. Dabei sollen Akrobatik, LED-Technik und Feuereffekte bei den Besuchern punkten.

Gottesdienst

Am Sonntag um 10.30 Uhr findet ein Ökumensicher Gottesdienst auf dem Spritzenhausplatz statt. Es reden Dekan Ralf Drescher und Pfarrer Wolfgang Sedlmeier, die Kirchenchöre spielen dazu.

Kulinarisches und Park

An 112 Ständen werden schwäbische und internationale Gerichte angeboten. Dazu gibt es auf dem Westparkplatz und dem Kubus-Parkplatz einen Vergnügungspark.

Verkehr

Die Innenstadt wird von Freitag, 7 Uhr, bis Montag, 11 Uhr, komplett für den Verkehr gesperrt. Andienungsmöglichkeiten für Anwohner und Innenstadtgeschäfte bestehen von 6 bis 10 Uhr. Inhaber von Parkplätzen in dem Bereich haben ebenfalls Einfahrtverbot. Autos im Halteverbot auf dem Festgelände werden sofort abgeschleppt, warnt das Amt für Bürgerservice.

Es gibt einen gratis Buspendelverkehr vom Berufsschulzentrum, vom Aldi-Parkplatz in Wasseralfingen, von der Erlau (Parkplatz Aldi), vom Firmenparkplatz RUD, vom Festplatz Unterrombach und vom Parkhaus Rohrwang (gebührenpflichtig) in die Innenstadt. Die Busse verkehren alle 15 Minuten am Samstag von 15 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

An den Reichsstädter Tagen gibt es einen Buspendelverkehr. (Foto: Stadt Aalen)