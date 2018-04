Rehm: Rat hat gar nichts beschlossen

„Es gibt keinen wirksamen/gültigen Beschluss des Gemeinderats vom 14. Dezember 2017 in Sachen Stadtwerke – weder zur Abberufung von Geschäftsführer und Werkleiter noch zur Neubestellung.“ Nach der Beurteilung der Vorgänge um die Auflösung des Vertrags von Ex-Stadtwerke-Chef Cord Müller durch das Regierungspräsidium (RP) fühlt sich der Vorsitzende der Fraktion zur Durchsetzung des Informationsrechts (FDI) im Gemeinderat, Norbert Rehm, in vielen seiner Auffassungen bestätigt, wie er in einer Stellungnahme wissen lässt.

„Auch wenn es immer wieder falsch behauptet wird: Für Neubestellung und Entlassung des Chefs der GmbH (Anm. d. Red.: also der Stadtwerke) ist der geheime Aufsichtsrat gar nicht zuständig, der Eigenbetrieb Stadtwerke hat gar keinen Aufsichtsrat“, schreibt Rehm. Und der entsprechende Tagesordnungspunkt sei in der Sitzung des Gemeinderats vom 14. Dezember ebenso wenig zulässig gewesen wie eine Abstimmung darüber, wie das RP festgestellt habe.

Akzeptieren werde er, so Rehm weiter, die Feststellung des RP, dass Beschlüsse der Gesellschafterversammlung – mittlerweile vollzogen und veröffentlicht im Handelsregister – im Außenverhältnis immer Gültigkeit hätten, also wirksam seien. OB Rentschler habe sich zur Neubestellung eines Geschäftsführers mit sich selbst zusammengesetzt und eine Gesellschafterversammlung der Stadtwerke GmbH abgehalten. Er sei alleiniger Vertreter der Stadt Aalen und die Stadt Aalen sei alleinige Gesellschafterin der GmbH. Hingegen bestehe bei Fachleuten Einigkeit darüber, dass es gar keine „kommissarischen“ Geschäftsführer gebe. „Etwas, das es gar nicht gibt, kann auch keine Wirksamkeit im Außenverhältnis haben oder entfalten“, so Rehm. Das müsse noch geklärt werden.

„Der Gemeinderat hat am 14. Dezember in Sachen Stadtwerke gar nichts beschlossen“, lautet Rehms Fazit. Selbst wenn im Außenverhältnis die Gesellschafterversammlung Stadtwerke (also der OB alleine) wirksam beschlossen hätte, würde nunmehr die Verantwortung auch für alle Folgen alleine beim OB liegen. Der Gemeinderat habe deshalb nichts zu verantworten, weil er nichts beschlossen habe.