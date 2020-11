Rehm: Aussagen zum Steg sind falsch

Der Vorsitzende der Fraktion zur Durchsetzung der Informationsrechte (FDI) im Gemeinderat, Norbert Rehm, wirft OB Thilo Rentschler erneut vor, in Sachen Stadtoval-Steg mit falschen Aussagen zu operieren. Außerdem verweist er auf eine Entscheidung der Vergabekammer Baden-Württemberg, wonach die Aufhebung einer bereits getätigten Vergabe für den Steg durch die Stadt mangels solider Kostenschätzung rechtswidrig gewesen sei.

Falsch sei etwa Rentschlers Behauptung in der letzten Gemeinderatssitzung, der Steg sei beschlossen und eine neue Ausschreibung müsse nicht mehr beschlossen werden. Eine schon beschlossene Ausschreibung sei vom OB aufgehoben worden und somit nicht mehr da, wie Rehm in einer Stellungnahme schreibt.

Zudem würden der Gemeinderat und die Öffentlichkeit im Glauben gelassen, die Aufhebung sei notwendig und richtig gewesen, weil man dadurch unter anderem nun europaweit ausschreiben könne in der Hoffnung auf günstigere Preise. Auch diese Darstellung sei, so Rehm, falsch. Von der Vergabekammer sei festgestellt worden, dass die Aufhebung rechtswidrig gewesen sei und dass die Haftungsfragen noch ungeklärt seien. So berichte es jedenfalls der Staatsanzeiger, wie Rehm schreibt. Demnach könnten auch noch Schadenersatzforderungen auf die Stadt zukommen. Er habe mehrfach die Vorlage der Entscheidung verlangt, was aber nicht erfolgt sei.

„Warum wird der Gemeinderat und die Öffentlichkeit laufend mit Unwahrheiten und Halbwahrheiten bedient?“, so Rehm. Der auch fragt, weshalb der Steg jetzt 6,57 Millionen Euro kosten solle, wenn das letzte Ausschreibungsergebnis bei angeblich fast elf Millionen gelegen habe. OB Rentschler operiere nur mit den reinen Baukosten, in den Berechnungen fehlten aber die Nebenkosten wie Architekt und Ingenieure, das Grundstück und die Kosten von Stadt, Bauhof und Stadtwerken.