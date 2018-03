Regionalliga-Volleyballer der SG MADS Ostalb beim Rivalen Botnang

Beim Tabellensiebten setzt sich die Reihe der Finalspiele für die Regionalliga-Volleyballer der SG MADS Ostalb fort. Die Gastgeber liegen derzeit mit 19 Punkten schon fünf Zähler vor der Ostalbspielgemeinschaft, dies bedeutet, dass die Gäste unbedingt auf Sieg spielen müssen um den Anschluss an die Stuttgarter des ASV Botnang wieder herzustellen. Spielbeginn ist an diesem Samstag um 19.30 Uhr.

Das Hinspiel konnte von den Aalenern nach einer nur mittelmäßigen Leistung mit 3:1 ganz knapp gewonnen werden. Die spielerische Leistung der Ostälbler war in den letzten zwei Spielen absolut überzeugend, deshalb gehen die Gäste mit deutlich gesteigertem Selbstbewusstsein in die Partie. Die Personallage hat sich in dieser Woche insofern etwas mehr entspannt, dass Mittelblocker Jens Hansen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Demzufolge stehen nur Libero Tim Stephan nicht und Nico Seitzer nur mit Teileinsätzen zur Verfügung. Vor allem die in den letzten zwei Partien gezeigte Abwehrstärke war dafür verantwortlich, dass die SG wieder zu seiner Spielstärke zurückgefunden hat und in der zuletzt gezeigten Form keinen Gegner in dieser Liga zu fürchten hat. Den Gastgebern ist natürlich genauso klar, dass sie bei einer Niederlage wieder verstärkt um den Klassenerhalt kämpfen müssen, deshalb werden sie mit Sicherheit ihre ganzen Fans mobilisieren um die volle Unterstützung bei diesem wichtigen Heimspiel zu haben.