Regionalliga: 3:1 - MADS-Volleyballer eindrucksvoll

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Volleyball-Regionalliga lebt weiter. Gegen den Tabellendritten MTV Ludwigsburg feierten die weiter ohne Mittelblocker Jens Hansen und Libero Tim Stephan angetretenen Gastgeber der SG MADS Ostalb einen 3:1-Sieg.

Gleich im ersten Satz konnten die Ostalb-Volleyballer in der Mutlanger Heidehalle an ihre Topleistung vom Heidelbergspiel anknüpfen und imponierten mit einer bombensicheren Annahme durch Lukas Schmid und Patrick Michel. Zuspieler Christian Kalwa fütterte seine Angreifer Jürgen Anciferov und Max Schwebel mit präzisen Pässen, diese konnten sich gegen den sehr hohen Ludwigsburger Block meistens durchsetzen. Nach einem ganz engen Satz brachte MADS-Außenspieler Nico Seitzer mit zwei krachenden Schmetterbällen die entscheidende 26:25-Führung. Damit ging letztlich ein hoch spannender erster Durchgang mit 31:29 an das Ostalbteam.

Weng überragend

MADS-Zuspieler Christian Kalwa mit langen Diagonalaufschlägen setzte die Ludwigsburger Annahme im zweiten Satz dann stark unter Druck, die Gäste scheiterten am hervorragend stehenden MADS-Block mit Patrick Michel und Jürgen Anciferov.

Selbst die harten Angriffe ins Feld wurden von der optimal postierten Feldabwehr mit Julian Weng und Lukas Schmid pariert. Die Gastgeber erkämpften sich eine 6:0-Führung, die das Selbstvertrauen weiter erhöhte. Diagonalangreifer Julian Weng mit einer Topquote war vom Ludwigsburger Block nie unter Kontrolle zu bekommen. Die MADS baute die Führung auf 21:13 ausbauen und trotz leichten Annahmeschwächen gegen Satzende sicherte sich die Mannschaft von Trainer Frieder Henne den 25:17-Satzerfolg. Der MADS-Angriff hatte in Satz drei dann aber große Probleme mit dem extrem hohen Ludwigsburger Block und die Gäste konnten sich mit 2:7 absetzen.

Eine Aufschlagserie von Julian Weng brachte die Ostälbler aber wieder mit 8:7 in Führung. Dann übernahmen die Gäste wieder das Zepter. In einem sehr wechselhaften Satz kämpften sich die Ostälbler wieder heran, mussten sich aber mit 20:25 geschlagen geben. Vor allem Tobias Stegmaier mit zwei kleinen Aufschlagserien war dafür verantwortlich dass sich die Gastgeber einen ständigen Drei-Punkte-Vorsprung erspielen konnten. Die an diesem Tag wiederum überragende Feldabwehr mit Lukas Schmid und Julian Weng bot den Mutlanger Zuschauern ein tolles Spektakel.

Es war Außenangreifer Jürgen Anciferov vorbehalten die nötigen Punkte zum 25:17-Erfolg zu sichern. Mit diesem Sieg konnte sich die Spielgemeinschaft erstmals vom vorletzten Tabellenplatz lösen, benötigt aber weiterhin mindestens noch weitere sieben Punkte um sich den sicheren Klassenerhalt zu erkämpfen.

SG MADS Ostalb: Christian Kalwa, Max Schwebel, Julian Weng, Jürgen Anciferov, Lukas Schmid, Nico Seitzer, Tobias Stegmaier, Patrick Michel, Eduard Schmidt und Dominik Kelsch.