Regierungspräsidentin besucht den Ostalbkreis

Zu einem Antrittsbesuch im Ostalbkreis hat Landrat Joachim Bläse die Stuttgarter Regierungspräsidentin Susanne Bay begrüßt. Ob bei Straßen, Bildung, Landwirtschaft oder Wirtschaft, die Verbindungen zwischen dem Regierungspräsidium und dem Landkreis seien vielfältig und die Zusammenarbeit sei sehr gut. Bay und Bläse nutzten den Tag, um konkrete kreis- und landespolitische Themen wie etwa die Bildung in den Fokus zu rücken.

Der Besuch begann am Landesgymnasium für Hochbegabte in Schwäbisch Gmünd. Es ging unter anderem um Erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und Flächenverbrauch. Auf dem Programm stand auch ein Austausch im Kreishaus in Aalen zu den Themen Landwirtschaft, Mobilität, Straßen, Gesundheit, Forst und Katastrophenschutz. Alle Dezernentinnen und Dezernenten sowie unterschiedliche Geschäfts- und Stabstellenleiter der Landkreisverwaltung begleiteten den Tag inhaltlich. Unser Bild zeigt Regierungspräsidentin Susanne Bay beim Eintrag in das Goldene Buch des Ostalbkreises im Aalener Landratsamt.