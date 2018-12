Regenwasser wird teurer

Bei der Abwassergebühr für das Niederschlagswasser müssen die Aalener Hausbesitzer ab 1. Januar tiefer in die Tasche greifen. Sie steigt um fünf Cent von jetzt 53 auf dann 58 Cent je Kubikmeter an. Die Schmutzwassergebühr soll unverändert bei 1,37 Euro je Kubikmeter Abwasser bleiben.

Im Technischen Ausschuss des Gemeinderats begründete Stadtwerke-Prokurist Erich Bareiter die Neukalkulation der Gebühr für das Niederschlagswasser vor allem mit den hohen Investitionen in Höhe von 1,4 Millionen Euro, welche man in die Sanierung der Regenüberlaufbecken (RÜB) stecke. Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle sagte, die Erhöhung der Gebühr sei letztlich auch gut für die Umwelt. Je mehr Flächen ein Hausbesitzer entsiegle und begrüne, je mehr tue er der Natur und seinem Geldbeutel etwas Gutes. Steidle verwies auch darauf, dass die Stadt Aalen mit ihren Abwassergebühren im Verhältnis zu anderen vergleichbaren Städten auch weiterhin im unteren Bereich rangiere. Beim Schmutzwasser sei man „ganz unten“, beim Niederschlagswasser „nicht ganz“.

Der Ausschuss billigte auch den Wirtschaftsplan der Stadtwerke für 2019. Er sieht Gesamtinvestitionen in Höhe von 5,2 Millionen Euro unter anderem in die weitere RÜB-Sanierung, in Sanierung und Ausbau des Kanalnetzes und weiterer Rückhalteeinrichtungen vor. Enthalten darin ist auch eine Planungsrate für den Anschluss des Aalbäumles an die Wasserversorgung.