Als Pflegeheimbewohner wochenlang keine Kontakte nach draußen haben durften, entstand im Familienkreis der Kirchengemeinde Sankt Stephanus die Idee für eine „Regenbogen-Aktion“. Es wurden junge Familien mit Kindern angesprochen, um ihre Sprösslinge zum Malen zu motivieren und damit älteren und kranken Menschen mehr Lebendigkeit im Corona-Alltag zu schenken.

Alle vier katholischen Kindergärten in Wasseralfingen/Hofen - Sankt Barbara, Sankt Maria, Don Bosco und Sankt Georg - nahmen an der Aktion teil. So zauberten fast einhundert Kinder mit Farbstiften und Pinseln vielfältige Botschaften der Nächstenliebe. „Der Regenbogen ist ein Symbol der Verbundenheit und der Hoffnung. Die Kinder waren mit Feuereifer am Malen“, so Maria Abele, Kindergartenleiterin von Sankt Barbara. Die fertigen Regenbogen-Bilder wurden in den Kindergärten eingesammelt und anschließend an die katholische Sozialstation St. Martin in Aalen und Wasseralfingen verteilt.

„Die Aktion hat bei unseren Kunden eine ganz tolle Resonanz gefunden“, so Ute Geist, Teamleiterin der Sozialstation. Die Bilder waren ihnen von den Pflegekräften überbracht worden, einige drückten ihren Dank und ihre Freude in Briefen aus.