Regen, Blitz und Donner: Unwetterwarnung für den Ostalbkreis

Es geht weiter im Ostalbkreis mit den Wetterkapriolen. Nach schwül-heißen Temperaturen ist es auch am Montagabend wieder zu schweren Unwettern gekommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach eine Unwetterwarnung aus, auch für den Ostalbkreis und die Region Schwäbisch Hall. Neben schweren Gewittern gab es auch orkanartige Sturmböen mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h.

Erst vor einer Woche hatten schwer Unwetter gewütet, Keller waren vollgelaufen, Straßen überschwemmt worden, gar ein Tornado wütete durch die Ostalb. Vor allem rund ums Taubental in Schwäbisch Gmünd (Nähe des Hauptbahnhofs) dürften sie wieder mit großer Sorge auf den Starkregen blicken. Hier waren mehrere Straßenzüge in der vergangenen Woche komplett überflutet. Nicht das erste Mal im Gmünder Zentrum. Und auch an diesem Montag war die Region wieder von Starkregen und teilweise heftigem Gewitter betroffen. Konkrete Schadensmeldungen auf der Ostalb gab es nicht (Stand:23 Uhr). Eine Orkanböe hat das Dach des Stuttgarter Opernhauses teilweise abgerissen. 250 Menschen waren zu diesem Zeitpunkt anwesend, verletzt wurde niemand. Zu Personenschäden war es auch nicht im Kreis Calw gekommen, die wohl am heftigsten betroffene Region.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Abend vor „teils extremem Unwetter“ im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb und vor Hagelkörnern mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern. Im Laufe des Dienstags werden wir Sie über etwaige Folgen für den Ostalbkreis und die Nachbarkreise des Unwetters informieren.