Der Augenoptiker Fielmann stattet in Aalen Erstklässler mit Sicherheitsreflektoren aus. Lehrer können die Reflektoren in Eulenform kostenlos in der Niederlassung in der Mittelbachstraße 2-6 abholen. Die Sicherheitsreflektoren wurden am Montag, 3. September, an die Niederlassung verschickt, sodass sie ab Mitte/Ende der Woche verfügbar sind.