Reduktion von Pestiziden: Das bedeutet es für die Landwirte

Die EU will den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln bis zum Jahr 2030 halbieren. Die Landwirtschaft soll durch Ausgleichszahlungen unterstützt werden. Auch der Ökolandbau darf in Schutzgebieten keine Pflanzenschutzmittel mehr einsetzen. Die Umsetzung Sie ist im Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz geregelt.

Zu den Vorgaben zählt, dass Landwirtinnen und Landwirte in Baden-Württemberg vier Prozent der Ackerfläche stilllegen müssen. Dem Mulfinger Landwirt Alexander Wörner erscheint das wenig logisch. Wenn er auf einem Acker ein Jahr das Unkraut wachsen lassen müsse“, sagt er, „dann habe er danach einen höheren Aufwand an Pflanzenschutzmitteln. Sprich: Er muss mehr Pestizide spritzen.

Landschaftsschutzgebiete Im Ostalbkreis gibt es davon 55 mit einer Gesamtfläche von rund 19 500 Hektar. Das entspricht gut 13 Prozent der Landkreisfläche. Der Landkreis Heidenheim hat 75 Landschaftschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von rund 7800 Hektar. Das entspricht etwa 12,5 Prozent der Gesamtfläche des Landkreises. Bundestagsabgeordnete Inge Gräßle, die aus Heidenheim stammt, gibt zu bedenken, dass fast der gesamte Landkreis Wasserschutzgebiet ist. Und Wasserschutzgebiete sind laut Landesbauernverband ebenfalls im Fokus der EU.

Scharfe Kritik übt der Landesbauernverband an der „extrem aufwendigen Dokumentation“. So müssen vor Anwendung alle alternativen Möglichkeiten geprüft werden. Kreisbauernverbandsgeschäftsführer Johannes Strauß bringt es auf den Punkt: Bevor der Landwirt nicht alles haarklein in den Computer eingegeben hat, darf er keine Pflanzenschutzmittel auf dem Acker einsetzen.