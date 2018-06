„Reckless“ feiert am Samstag Derniere

Das Jugendstück „Reckless“ nach dem Bestseller von Cornelia Funke wird vom Spielclub 2 des Aalener Stadttheaters am kommenden Samstag, 23. Juni, um 18 Uhr zum letzten Mal auf der Bühne im Wi.Z gezeigt.

Zum Inhalt: In einer verwunschenen Welt hinter den Spiegeln wurde Will Reckless, der Bruder des bekannten Schatzsuchers Jacob Reckless, von einem Goyl getroffen. Durch einen Fluch der Dunklen Fee verwandelt er sich nun in den Jadegoyl, der laut Prophezeiung den Goylkönig unbesiegbar machen soll. Will kämpft verzweifelt gegen den Sirenengesang des Steins, um sich selbst nicht zu verlieren. Und so begeben sich Will, seine Freundin Clara, sein Bruder Jacob und dessen Gefährtin Fuchs auf die verzweifelte Suche nach Heilung – eine Reise im Wettlauf gegen die Zeit. Eine Geschichte über Freundschaft und Vertrauen nach einem Bestseller von Cornelia Funke.