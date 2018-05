Rechtzeitig zusammengerückt

Sieben Punkte aus drei Spielen. Das Ziel und die Vorgabe vom sportlichen Leiter des FFV Heidenheim. Peter Hornetz, das da lautet: Zehn Punkte aus den letzten fünf Partien - fast erfüllt. Was will man mehr wird sich Heidenheims Trainerin Miriam Hanemann nach dem 8:0-Heimsieg der Frauenfußball-U 17 des FFV in der Oberliga gegen den SV Böblingen gedacht haben.

Der Heidenheimer Nachwuchs ist rechtzeitig zum Saisonendspurt nochmals zusammengerückt und hat den Abgang seiner Kapitäninnen Anna Hornetz und Mona Halemba, die vor Wochen ins Verbandsligafrauenteam beordert wurden, weggesteckt.

Andere Spielerinnen haben Verantwortung übernommen, allen voran Marina Oberschmid als neue Kapitänin und viele junge Spielerinnen mit ihr. Völlig entspannt kann das Oberligateam dann am Samstag zum Bundesliganachwuchs des SC Sand reisen, um beim Saisonfinale nochmals die Heidenheimer Farben hoch zu halten. Der Tabellensiebte aus Heidenheim trifft dabei auf den Dritten.