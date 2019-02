Rechtsradikal oder bürgerlich? Auf turbulentem AfD-Parteitag kann sich kein Lager durchsetzen

Bei einem von Machtkämpfen geprägten Landesparteitag der AfD haben sich am Samstagabend der Landtagsabgeordnete Bernd Gögel und der Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel im Rennen um die beiden Spitzenposten durchgesetzt. Der Pforzheimer Gögel gilt als Vertreter des eher bürgerlichen Lagers, der Stuttgarter Spaniel hatte in seiner Rede um Respekt für ein breites Meinungsspektrum in der Partei geworben.

Es war ein langer und chaotischer Tag in Heidenheim, geprägt vom offen ausgetragenem Richtungsstreit zwischen den mehr als 760 Teilnehmern. Auf der einen Seite stehen Mitglieder rund um Landtagsfraktionschef Bernd Gögel, Bundeschef Jörg Meuthen und Bundesfraktionschefin Alice Weidel. Im Streit um den Kurs der AfD wollen sie vor allem vermeiden, dass die Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird. In seltener Deutlichkeit hatte sich Meuthen am Vormittag von Radikalen in den eigene Reihen distanziert.

Meuthen kritisiert „vulgäre Machtspiele“ in der Partei

Von „vulgären Machtspielchen“, „Kleinkriege“ und „Intrigen“ war da die Rede. Anlass für seine Brandrede beim Landesparteitag in Heidenheim war unter anderem der Versuch von 12 Landtagsabgeordneten zu Jahresbeginn, ihren Chef Bernd Gögel zu entmachten. Meuthen warb für einen „bürgerlichen“ Kurs. „Wir haben einige komplett rücksichtslos Radikale in unseren Reihen“, so Meuthen, darunter vereinzelte Mitglieder, die antisemitische und rassistische Positionen verträten.

AfD-Chef Jörg Meuthen hat seine Parteikollegen scharf kritisiert. (Foto: dpa)

Das von Meuthen so scharf angegangen Lager gruppiert sich um die Landtagsabgeordnete Emil Sänze und Christina Baum. Sie gehören zu den Unterzeichnern des „Stuttgarter Aufrufs“ vom Herbst 2018. Darin wenden sich Kritiker gegen Versuche der AfD-Führung, allzu extreme Mitglieder auszuschließen: „Wir widersetzen uns allen Denk- und Sprechverboten innerhalb der Partei und zeigen allen Vorständen die Rote Karte, die sich an Machenschaften beteiligen, den Mitgliedern ihr Recht auf das freie Wort zu nehmen“.

Baum bezeichnete Meuthens Rede am Samstag als „eines Bundesvorsitzenden nicht würdig“. Er diffamiere die eigene Mitglieder. „Ich bin in AfD eingetreten, weil man dort auch unkonventionelle Meinungen äußern durfte. Das hat sich jedoch geändert, heute werden solche Mitglieder ausgegrenzt.“ Der Ulmer Eugen Ciresa, Mitglied des „Flügels“, warf Meuthen vor, er wolle ihm nicht genehmes Personal wie Sänze im Landesvorstand verhindern, in dem er sie in die rechte Ecke stelle.

„Nicht an CDU anlehnen“

Anhänger dieser Gruppe intervenierten am Samstag immer wieder. Sie kritisierten zum Beispiel, dass die AfD-Spitze sich von der vom Verfassungsschutz beobachteten „Identitären Bewegung“ distanziert. Der vom Parteiausschluss bedrohte Landtagsabgeordnete Stefan Räpple erntete am Schluss de Tages Buhrufe für seine Versuche, in den Ablauf des Parteitages einzugreifen.

Emil Sänze hatte in seiner Rede betont, die AfD müsse ein klares Profil zeigen. „Es kann doch nicht sein, dass wir uns an die CDU anlehnen“, sagte er. Die Partei müsse geschlossen auftreten. „Wir dürfen uns nicht auseinander dividieren. Es gibt keine guten, keine schlechte AfDler, es gibt nur AfDler“, rief der Rottweiler Politiker.

Gögel attackiert Gegner scharf

Sänzes Verhältnis zu seinem Kontrahenten Gögel ist schwierig - Sänze gehört auch in der Fraktion zu dessen Gegnern und forderte ihn bereits mehrfach zum Rücktritt auf. Gögel attackierte seine Gegner in seiner Bewerbungsrede äußerst scharf. An die AfD-Jugendorganisation JA und die völkische Bewegung „Der Flügel“ gerichtet rief er, man habe deren Mitgliedern die Gelegenheit gegeben, ihre „Voliere“ zu reinigen. Wenn das nicht gelinge, „dürft ihr euch nicht wundern, wenn der Vermieter den Kammerjäger holt“, so Gögel. Die Partei beschäftige sich gerade in Baden-Württemberg nur noch mit sich selbst, diese „Schmierenkomödien“ müssten aufhören. Er wehre sich gegen jeden, der die Demokratie in Deutschland abschaffen wolle. Wer das wolle, müsse die Partei verlassen.

Für den Posten des zweiten Vorsitzende kandidierten die Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel und Martin Hess. Spaniel warb dafür, sich innerhalb der Partei Respekt entgegen zubringen. „Die Partei muss schon ein breites Spektrum an Meinungen zulassen“, sagte er. Sein Kontrahent Hess griff das Lager der internere Rebellen scharf an. „Es gibt vereinzelt Leute in unsere Partei, die sind inakzeptabel“, sagte er. Wenn sich AfDler wie Stefan Räpple weigerten, nach Ordnungsrufen den Landtag zu verlassen und von derzeit hinaus Gefühl würden, erzeuge das völlig falsche Bilder. „So überzeugen wir Wähler aus der Mitte der Gesellschaft nicht“, sagte Hess.

Am Ende setzte sich Gögel mit 60 Stimmen gegen Sänze durch, Spaniel mit 30 gegen Hess. Da letzterer dem Meuthen-Lager zugerechnet wird, konnte dieses nur einen der Vorsitzenden-Posten gewinnen. Weitere Ämter sollen am Sonntag besetzt werden.