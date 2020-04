Rechnung fehlt - Firma existiert nicht

Durch einen Flyer in der hiesigen Tagespresse wurde ein 76-Jähriger auf eine Firma aufmerksam, die in einer „Frühlingsaktion - Arbeiten rund ums Haus“ anbot. Unter der angegebenen Telefonnummer sprach der 76-Jährige mit dem Chef der Firma, der nach Besichtigung die Säuberung und Versiegelung von Gartensteinen mit 1800 Euro veranschlagte. Tatsächlich erschienen am Montag Mitarbeiter der Firma, die zwischen 10 und 11.30 Uhr entsprechende Arbeiten durchführten und den fälligen Betrag in bar mitnahmen. Eine Rechnung wurde dem 76-Jährigen nicht übergeben; diese sollte im Nachhinein übersandt werden. Nachdem dies nicht der Fall war und sich auch niemand mehr bei ihm meldete, fuhr der Mann die Firmenadresse in der Ulmer Straße an. Dort jedoch existiert überhaupt keine Firma mit diesem Namen. Auch unter einer genannten Servicenummer konnte niemand mehr erreicht werden. Beamte des Polizeireviers Aalen haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen.