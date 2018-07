Realschule Bopfingen und Schiller-Realschule Schwäbisch Gmünd bekommen Schulpreise verleihen

Große Freude hat am Donnerstagabend bei der Realschule Bopfingen und bei der Schiller-Realschule Schwäbisch Gmünd geherrscht. Der Grund: Beiden Schulen ist bei einer Feier im Landratsamt in Aalen von Landrat Klaus Pavel ein erster Preis beim Schulwettbewerb unter dem Motto „Für die Zukunft des Ostalbkreises“ verliehen worden. Den zweiten Preis bekamen die Schillerschule Aalen und die Rombachschule Aalen. Anerkennungspreise gab es für die Härtsfeldschule Neresheim und die Dreißentalschule Oberkochen.

Außerdem konnten an diesem Abend 113 besonders erfolgreiche Absolventen der Sonder,-Förder,- Werkreal,- Gemeinschafts,- Berufsfach- und Realschulen im Ostalbkreis einen Preis entgegen nehmen. Elf Schülerinnen und Schüler haben die Traumnote 1,0 erreicht.

„Die Besten der Guten sind heute unsere Gäste“, sagte Landrat Klaus Pavel. Er lobte das Engagement der erfolgreichen Schüler, aber auch der Lehrer.

Partnerschaft mit Pflegeeinheit

Im Hinblick auf den Schulpreis des Ostalbkreises dankte Pavel der Kreissparkasse Ostalb und dem Verband Südwestmetall für die ideelle und finanzielle Unterstützung. Die Vertreter dieser beiden Organisationen, Sparkassendirektor Christof Morawitz und Geschäftsführer Markus Kilian, ermunterten die jungen Leute im Lernen nicht nachzulassen.Die Realschule Bopfingen ist eine Bildungspartnerschaft mit der Wachkoma- Aktivpflege-Einheit Bopfingen eingegangen und hat dafür einen ersten Preis erhalten. Die Schiller-Realschule Schwäbisch Gmünd bekam diese Auszeichnung für das Projekt „Komm mit“, bei dem einmal in Woche mit Flüchtlingen gemeinsam gelernt wird.

Zweite Preise erhielten die Schillerschule Aalen und die Rombach-Grundschule in Aalen. Die beiden Schulen befassten sich mit Recycling von alten Stühlen beziehungsweise mit der Vermeidung von Plastikmüll. Anerkennungspreise gingen an die Härtsfeldschule Neresheim und an die Dreißentalschule Oberkochen. Die Feier wurde von der Bläserklasse der Mittelhofschule Ellwangen musikalisch umrahmt.

Insgesamt 113 Abschlussbeste

Auszeichnung beste Abschlüsse Sprachniveau A2/B1, beste Hauptschüler, beste Werkrealschüler, beste Realschüler:

Sprachniveau A2: Hassane Diallo (Technische Schule).

Sprachniveau B1: Kedsti Bereket (Justus-von-Liebig-Schule), Ardita Veselaj (Kreisberufsschulzentrum), Shendrit Spahiu (Agnes von Hohenstaufen Schule), Jose Stephane Banze (Gewerbliche Schule), Matea Hip (Gewerbliche Schule).

Hauptschule: Chonlada Phiothong (Schillerschule), Maren Arnold (Kocherburgschule), Isabell Rau (Kocherburgschule), Patricia Kurz (Gemeinschaftsschule Welland), Jessica Waal (Gemeinschaftsschule Welland), Laura Vogel (Friedrich-von-Keller-Schule), Robin Leitz (Schule am Römerkastell), Celia Vaas (Werkrealschule Bopfingen), Kenda Bahbooh (Buchenbergschule), Raphael Kohnle (Mittelhofschule), Jessica Schmid (Mittelhofschule), Gabriel Oget (Rupert-Mayer-Schule), Paul Roth (Parkschule), Leon Morel (Parkschule), Kevin Kraus (Schillerschule), Jonas Bildmann (Alemannenschule), Marco Schmidt (Deutschorden-Schule), Klaus-Adolf Renger (Schulzentrum Leinzell), Sarah Jana Weber (Schäfersfeldschule), Xenia Hangst (Hornbergschule), Robin Eisele (Härtsfeldschule), Kai Kranz (Karl-Stirner-Schule), David Kucher (Karl-Stirner-Schule), Nils Zahoransky (Friedensschule), Chanpreet Singh (Schiller-Realschule mit Werkreal- und Grundschule im Verbund), Ayderus Ismail Mohumed (Schiller-Realschule mit Werkreal- und Grundschule im Verbund), Leon Humm (Schule für Hörgeschädigte Sankt Josef), Jana Wiedemann (Uhlandschule), Tom Röhrle (Mozartschule), Regina Gideon (Freie Evangelische Schule „Domino Servite“), Pascal Kubler (Freie Evangelische Schule „Domino Servite“), Emily Stark (Sechta-Ries-Schule), Philipp Rieg (Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg), Jonas Maurer (Propsteischule), Simon Peuker (Propsteischule), Alwina Neumüller (Justus-von-Liebig-Schule), Souleymane Balde (Technische Schule), Christoph Berreth (Technische Schule), Esraa Al-Jamrah (Kreisberufsschulzentrum), Mamadou Alpha Balde (Kreisberufsschulzentrum), Shirin Bilal (Kreisberufsschulzentrum), Ulrich Boumegni (Kreisberufsschulzentrum), Gentiana Buduri (Kreisberufsschulzentrum), Nicolas Löffel (Gewerbliche Schule), Vanessa Rudolph (Agnes von Hohenstaufen Schule), Reham Ayoun (Agnes von Hohenstaufen Schule).

Werkrealschule: Lando Hink (Schillerschule), Erik Fuchs (Karl-Kessler-Schule), Mohamad Barbary (Schule am Römerkastell), Shawn Collin Linnenbach (Schule am Römerkastell), Lara Baum (Werkrealschule Bopfingen), Viktoria Schneider (Buchenbergschule), Nadine Schlosser (Mittelhofschule), Marcel Neumann (Rupert-Mayer-Schule), Anna Strecker (Schulzentrum Leinzell), Claudia Grabschert (Schule für Hörgeschädigte Sankt Josef), Bastian Lohrmann (Mozartschule), Lorenzo Bevilaqua (Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg).

Realschule: Janina Kohnert (Realschule auf dem Galgenberg), Lara Seidel (Realschule auf dem Galgenberg), Zeynep Köse (Uhland-Realschule), Celine Schuischel (Kocherburgschule), Lara-Michelle Ilg (Friedrich-von-Keller-Schule), Alina Krieger (Realschule), Kathrin Bühler (Realschule), Hannah Fischer (Realschule), Gloria Wenzl (Realschule), Luca Deeg (Eugen-Bolz-Realschule), Philipp Raab (Eugen-Bolz-Realschule), Madleen Weidenbacher (Sankt Gertrudis), Kalle Wallner (Parkschule), Leonie Braun (Realschule), Samantha Eberhard (Deutschorden-Schule), Sarah Erhard (Deutschorden-Schule), Celine Arnold (Schulzentrum Leinzell), Melina Arnold (Schulzentrum Leinzell), Marcel Cédric Graser (Schäfersfeldschule), Nadine Rogler (Hornbergschule), Jennifer Kulik (Härtsfeldschule), Sara Oberhäußer (Dreißentalschule), Rebeka Torma (Dreißentalschule), Laura Berroth (Karl-Stirner-Schule), Lorena Hackl (Adalbert-Stifter-Realschule), Laura Heintschel (Schiller-Realschule mit Werkreal- und Grundschule im Verbund), Tabitha Kolnik (Schule für Hörgeschädigte Sankt Josef), Johanna Wiebe (Freie Evangelische Schule „Domino Servite“), Laura Uhl (Sechta-Ries-Schule), Emelie Barth (Franz-von-Assisi-Schule), Leonie Menrad (Franz-von-Assisi-Schule), Laura Weidenbacher (Propsteischule), Manuela Stjepanovic (Justus-von-Liebig-Schule), Angelika Taskaev (Justus-von-Liebig-Schule), Marie Fischer (Kaufmännische Schule), Melanie Grunwald (Kaufmännische Schule), Maximilian Stockinger (Technische Schule), Anuwat Thisanthia (Technische Schule), Hannah Borst (Kreisberufsschulzentrum), David Funk (Kreisberufsschulzentrum), Julia Hutschenreuter (Kreisberufsschulzentrum), Julian Marwan (Kreisberufsschulzentrum), Priska Köder (Kreisberufsschulzentrum), Franziska Fischer (Agnes von Hohenstaufen Schule), Sara Klotz (Agnes von Hohenstaufen Schule), Justin Dworczyk (Gewerbliche Schule), Tim Hemminger (Gewerbliche Schule), Chiara-Marie Behringer (Kaufmännische Schule), Sina Schoch (Kaufmännische Schule).