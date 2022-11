Realschüler sammeln für den Kocherladen

Auch in diesem Jahr veranstaltet die SMV der Realschule auf dem Galgenberg ihre Sternaktion durch, bei der in allen Klassen freiwillige Spenden für den Kocherladen gesammelt werden. Die Aalener Tafel hat aufgrund der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation so viele Kunden wie noch nie und ist deshalb auf zahlreiche Spenden angewiesen. Trotz der derzeitigen hohen Inflation und der Energiekrise, die gerade in der kalten Jahreszeit spürbar ist, konnten über 800 Sachspenden gesammelt werden. Pfarrer Bernhard Richter fand anerkennende und dankende Worte für die Schulgemeinschaft, auf deren Engagement sich der Tafelladen jedes Jahr verlassen könne. Für das zehnjährige Bestehen der Sternaktion im Jahr 2023 haben sich die Schülerinnen und Schüler bereits ein hohes Ziel gesetzt.