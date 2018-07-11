Realschüler feiern Abschluss an der Schillerschule

An der Schillerschule haben die Zehntklässler ihren Abschluss gemacht und damit die mittlere Reife erreicht. Die Schüler der neunten Klassen haben ihren Hauptschulabschluss gemacht.
Klasse 9a: Ali Arslan, Argjent Asimi, Dennis Husukic, Mahmoud Omairat, Stefan Trajkovski, Berat Yetisen, Carina Berger (B), Dilara Cakar, Osariemen Davies, Betül Ermes, Aylin Karatepe, Semra Mazlami, Valentina Petrova, Chonlada Phiotong (P), Bleona Reshani, Mathujana Yogapiragasam (B). Klasse 9b: Berdan Aslan, Anton Gorlov, Karanjeet Gill, Manuel Najarian, Jakub Studenski (P), Adam Drobek (B), Milosz Osial, Viktorija Nedanova (B), Dimitrios Georgiadis, Jamshid Shinwari (B), Daniil Woronow, Romellé Dikudi, Maksymilian Olejnik, Besjana Reshani, Konrad Dworaczyk (B), Milad Hassani, Celine Führer, William Nagel.
Klasse 10a: Zeynep Demirel, Aylin Ermis, Hava Nur Tastan (B), Yusuf Kirnapci, Kitty Obazee, Hakan Duman, Petra Petrova, Malika Litke, Sebiniso Litke (B), Nilden Cakmakci, Enes Gürdal, Mustafa Celik, Seyit Cankurt, Gamze Uzun, Enes Halilovic, Berat Arslan, Seref Bakar, Furkan Akyol. Klasse 10b: Gamze Özkan, Tuana Yar, Dorijan Plavcic, Selime Dayan, Ebru Kaya, Robin Harbich (P), Celine Franz, Lando Hink (P), Rika Sauter, Yunus Kara, Maria-Felicia Giordano, Nicole Kaczmarczyk, Ali Atik (B), Hüdanur Algül, Mario Ivelj, Joab Tesfamicael, Marina Seifert, Marc Liesch.