Reaktion gezeigt: Waldhausen siegt

Der SV Waldhausen hat sein vorletztes Heimspiel der aktuellen Landesliga-Saison mit 4:0 gegen den TSV Deizisau gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer zeigte somit die richtige Reaktion auf die Niederlage aus der Vorwoche.

Waldhausen war von Beginn an richtig gut in der Partie und erarbeitete sich prompt mehrere Chancen, die nicht genutzt werden konnten. In der 11. Minute war es dann ein direktes Freistoßtor von Philipp Schiele, das zum erlösenden 1:0 führte. Sieben Minuten später erzielte Alexander Bechthold nach Vorlage von Kevin Mayer das 2:0. Im weiteren Spielverlauf ließ der SVW den Ball laufen und kombinierte sich oft vor das gegnerische Gehäuse, ohne Torerfolg. Im zweiten Spielabschnitt das gleiche Bild, der SVW war spielbestimmend und erspielte sich Chance um Chance. In der 76. Minute war es dann der eingewechselte Theofilios Jan Orfanidis. Er erzielte nach einer schönen Einzelaktion von Alexander Bechthold das 3:0 und markierte somit die Vorentscheidung des Spiels. In der 90. Minute traf der ebenfalls eingewechselte Matteo Gammaro nach einem Steckpass von Philipp Schiele zum 4:0-Endstand.

Über 90. Minuten präsentierte sich der SVW als geschlossene Einheit und ließ keine einzige nennenswerte Torchance des Gegners zu. Am Ende steht ein hochverdienter Heimsieg zu Buche, der bei einer besseren Chancenverwertung noch deutlich höher hätte ausfallen können.