Re-Start beim Kindersport

Darauf haben sich die Übungsleiter/innen der Kindersportschule KiSS und der Kinderwelt bei der Aalener Sportallianz schon lange gefreut. Endlich dürfen können sie „ihre“ Kinder wieder live sehen und mit ihnen auf dem Sportplatz trainieren. Die vereinseigene Arbeitsgruppe Corona hat eigens dafür ein spezifisches Hygienekonzept erarbeitet, um den Schutz aller Sporttreibenden sicherzustellen. Das ganz ist zwar aktuell nur Outdoor möglich, aber immerhin wieder vor Ort und in den gewohnten Gruppen.

Lange mussten die Kinder auf ihren Sport und das soziale Miteinander in der Gruppe verzichten. Studien haben aufgezeigt, wie wichtig aber gerade das für Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahren, also in der sogenannten sensiblen Phase ist. Sie profitieren in dieser Zeit sehr von Bewegung und Sport jeglicher Art. Auch das soziale Miteinander wurde als unabdingbarer Grundstein für die psychische Gesundheit des Kindes erkannt und betont.

Umso erfreulicher ist es, dass ab/seit dem 15. März alle Gruppen der Kindersportschule (KiSS) auf den Außenanlagen im Sportzentrum im Rohrwang wieder starten können. Die KiSS-Gruppen mit maximal 15 Teilnehmern im Alter von 3 bis 10 Jahren werden sich bei jedem Wetter auf dem Sportplatz treffen und sportlich aktiv sein, getreu dem Motto „Es gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung“. Sobald die lokale Inzidenz es zulässt, wird auch wieder mit den Angeboten im Bereich Rhythmus & Turnen (Ballett, Modern Dance, Turnen für Jungs, Turnen für Mädchen) in der Halle gestartet. Auch die Gruppen der anderen Abteilungen der Kinderwelt planen Schritt für Schritt wieder den Neustart im Präsenzbetrieb. Rehasport ist bereits wieder im Präsenzbetrieb möglich. Trotzdem werden auch weiterhin die digitalen Livestream-Angebote sowohl in der Kinder- als auch der Fitness- und Gesundheitswelt fortgeführt, um allen Kindern und Erwachsenen jederzeit den Zugang zum aktiven Sporttreiben zu ermöglichen. Für alle Interessierte ist ein Einstieg in die analogen und digitalen Angebote jederzeit möglich. Fragen zur KiSS Aalen oder der Kinderwelt? Andrea Baur (Email: kiss@sportallianz.com). Fragen zur Fitness- und Gesundheitswelt? Johannes Gärtner (Email: rehasport@sportallianz.com). Auch die beliebten Feriensportcamps der Aalener Sportallianz, unter anderem auch das bald anstehende Ostercamp, sind fix geplant und werden stattfinden, sofern die jeweils gültigen Corona-Verordnungen keinen Strich durch die Rechnung macht. Anmeldung bitte online unter aalener-sportallianz.de/feriensportcamps. Weitere Informationen rund um die Aalener Sportallianz sind jederzeit über die Webseite aalener-sportallianz.de.