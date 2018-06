Ravensburg eine Nummer zu groß

Der Finaltraum des TSV Essingen ist im Halbfinale des WFV-Pokals zerplatzt, weil der Gegner dann doch eine Nummer zu groß war: Der favorisierte Oberligist FV Ravensburg hat sich die 3:0-Führung nach nicht einmal einer Stunde gegen eine Heimelf verdient, die sich in der Abwehr drei Fehler zu viel geleistet hat, aber nie aufgegeben und zumindest noch auf 1:3 verkürzt hat.

Personell waren die Voraussetzungen gegeben für den nächsten Pokalcoup des TSV Essingen. Innenverteidiger und Kapitän Simon Köpf konnte trotz eines erst am Samstag beim 2:5 in Schwäbisch Hall zugezogenen Nasenbeinbruchs mit Hilfe einer Maske, der er sich nach gut 20 Minuten aber schon wieder entledigte, von Beginn an auflaufen.

Die Essinger waren von der ersten Minute an gewillt, nach Freiberg im Viertelfinale nun mit Ravensburg den nächsten Oberligisten aus dem Weg zu räumen. Doch die Mannschaft von Trainer Norbert Stippel konnte eine gewisse Nervosität nicht verbergen und leistete sich in der eigenen Hälfte Fehler, auf die der Oberliga-Neunte lauerte. Bereits in der neunten Minute servierte Außenverteidiger Tim Ruth mit einer zu kurz geratenen Kopfballrückgabe zu Pless den Ball auf dem Silbertablett für Torjäger Steffen Wohlfarth, der seinen Kopfball aber neben das TSV-Gehäuse setzte. Ravensburg untermauerte schnell, wie man eine Klasse höher Fußball spielt. Ball- und kombinationssicher mit meist nur zwei Kontakten überbrückte man aus einer kompakten Ordnung heraus schnell das Mittelfeld und startete immer wieder überfallartige Angriffe. Die Essinger waren in der Defensive nicht immer sattelfest. So auch in der 16. Minute, als sich Ruth ein unnötiges Foul leistete, das Folgen hatte: Ndriqim Halili zirkelte den Freistoß exakt auf den Kopf von Wohlfahrt, der unbedrängt zur 1:0-Gästeführung einnickte.

Köpf patzt vor 0:2

Das zweite Gegentor hatte man sich praktisch selbst eingeschenkt. Halili war der Nutznießer einer zu kurzen Rückgabe von Simon Köpf und brauchte den Ball nach 30 Minuten nur noch über die Linie drücken.

Ravensburg gönnte Essingen zunächst weiterhin keine Räume zur Entfaltung, ehe in der 42. Minute plötzlich die Großchance zum Anschlusstreffer da war. Daniel Serejo erkämpfte sich den Ball gegen den letzten Mann der Gäste. Daniel Eisenbeiß war auf und davon, seinen Linksschuss parierte Torhüter Haris Mesic aber reaktionsschnell mit beiden Fäusten.

Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff herrschte dann sofort wieder Tohuwabohu vor dem Essinger Tor, doch Wohlfahrt gleich zweimal und Jonas Wiest verpassten die frühe Vorentscheidung.

Eiskalte Ravensburger

Szenenapplaus verdiente sich nach 51 Minuten Tim Ruth für seinen Distanzschuss aus dem Hinterhalt. Ruth stand vier Minuten später erneut im Mittelpunkt. Allerdings auf der anderen Seite – als Unglücksrabe vor dem 0:3. Weil er nach einem langen Ball ausrutschte, hatte Wohlfahrt freie Bahn und keine Mühe, mit einem Flachschuss ins lange Eck auf 3:0 zu erhöhen. Auch in dieser Szene unterstrich Ravensburg seine Klasse und Reife, um eiskalt zuzuschlagen.

Das Spiel war quasi schon gelaufen, was die Essinger aber nicht davon abhielt, mit dem Mute der Verzweiflung weiterhin alles zu versuchen. Vor allem der eingewechselte Fabian Czaker sorgte für frischen Wind. Nachdem Maximilian Eiselt per Freistoß und einem zum Eckball abgefälschten Schuss zweimal gescheitert war, kam in der 69. Minute Czaker im Strafraum zu Fall. Der tadellose Schiedsrichter Kai Marc Lechner aus Wernau zögerte keine Sekunde und zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte selbst trat an und traf zum 1:3. Essingen blieb zwar am Drücker, konnte sich aber – von einem Hillebrand-Kopfball im Anschluss an einen Freistoß, den Mesic festhalten konnte abgesehen – keine nennenswerten Möglichkeiten mehr erarbeiten, um den FV noch einmal ernsthaft in Bedrängnis bringen zu können. So sang nach dem Schlusspfiff der verdiente Sieger das obligatorische „Finale, oh-oh, Finale, oh-oh-oh-oh“.

TSV: Pless – Ruth, Fröhlich, Köpf, Hillebrand – Faber (59. Schiele), Biebl, Eisenbeiß (59. Czaker), Eiselt, Serejo (84. Malitzke) – Bergheim. Tore: 0:1 Wohlfarth (16.), 0:2 Halili (30.), 0:3 Wohlfarth (55.), 1:3 Czaker (69., FE). Schiedsrichter: Kai Marc Lechner.

Eine Spielzusammenfassung können Sie bei Regio TV am Donnerstagabend um 18 Uhr (über Satellit um 19.30 Uhr) sehen.