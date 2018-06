Eine vierseitige Stellungnahme wäre Thomas Rühl das Handlungsprogramm für Flüchtlinge eigentlich wert gewesen, das im Gemeinderat abgesegnet worden ist. Er hat sich aber auf die Zunge gebissen und es sich verkniffen, laut und deutlich zu sagen, was ihm so sehr gegen den Strich geht, so muss man vermuten. Rühl fürchtet vermutlich nicht ganz zu Unrecht, in die rechte Ecke gestellt zu werden, in die er partout nicht will. Daher schweigt er lieber. Schade. Denn für ihn müsste das Motto gelten: Raus mit der Sprache! Das wäre wichtig. Denn bei aller Notwendigkeit, Menschen in Not zu helfen, muss auch darüber geredet werden, wo es Probleme gibt. Wenn er diese sieht, muss Rühl den Mut haben, sie zu benennen. Auch wenn er sich ausrechnen kann, dass er damit heftigen Widerspruch ernten wird. So viel Mut und Standhaftigkeit muss man von einem gewählten Vertreter der Bürger erwarten dürfen.