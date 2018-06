Raus aus dem Keller

Die enge Leistungsdichte in der Fußball-Bezirksliga hat der SV Waldhausen im bisherigen Saisonverlauf gnadenlos zu spüren bekommen. Als Vorjahresfünfter und Dauerbrenner in der Liga erneut hoch gehandelt, missglückte der Auftakt für die Elf von Neu-Trainer Christian Mennicken gründlich.

„Der Saisonstart war alles andere als optimal“, sagt Harald Drabek ohne Umschweife. Gleich in der ersten Begegnung habe man gegen den starken Neuling aus Heidenheim eine nicht zu erwartende 1:2-Heimpleite kassiert, „dann hat es sich so hingezogen“, meint der Waldhäuser Spielleiter rückblickend. In Bargau setzte es trotz einer „Top-Leistung“, so Drabek, eine unglückliche Niederlage und auch im Pokal sei gegen den derzeitigen Klassenprimus aus Bettringen „mehr möglich gewesen“. Umso wichtiger sei der jüngste 4:3-Erfolg in Lorch nach zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand gewesen, „wobei der Gegner uns wieder alles abverlangt hat“.

Enge Liga

So kommt Drabek zu dem Fazit, dass die Bezirksliga Kocher-Rems auch in diesem Jahr erneut eine starke Liga sei. Auch Aufsteiger Wört habe „ganz ordentlich gespielt“ und „Gott sei dank“ habe man gegen diese Mannschaft den ersten Saisondreier einfahren können.

Vom ausgegebenen Ziel, zum wiederholten Male einen Platz in der Spitzengruppe einzunehmen, hat sich Drabek inzwischen verabschiedet: „Ganz offen und ehrlich: Wir müssen schauen, dass wir jetzt in Richtung Mittelfeld kommen und die hinteren Ränge verlassen.“ Zur anstehenden Partie sagt Drabek: „In Sontheim wollen wir natürlich Punkte mitnehmen.“

Auch der Rivale vom Härtsfeld steckt derzeit im Tabellenkeller fest: Während der SVW (12./6 Punkte) nach Sontheim reist, ist Nachbar SV Neresheim (11./7) in Schnaitheim gefordert. Auch die ambitionierten Klosterstädter können sich angesichts des aktuellen Tabellenstandes keine weitere Niederlage erlauben. Nicht leisten konnten sich beide bislang einen Blick auf die Spitzengruppe des Klassements: Die SG Bettringen (1./16) blieb bislang unbezwungen und konnte sich vor der anstehenden Partie gegen den nicht zu unterschätzenden Neuling Türkspor Heidenheim (7.) bereits ein Drei-Punkte-Polster erspielen. Direkt dahinter hat sich mit dem FC Bargau (2./13 ) ein weiterer Landesliga-Absteiger in Position gebracht, welcher beim Verfolger TSG Nattheim (5./11) vor einer hohen Auswärtshürde steht.

Im Feld der potenziellen Mitfavoriten hat sich neben der TSG Schnaitheim (6./10) und dem FV Sontheim/Brenz (4./12) auch der gleichauf liegende FV 08 Unterkochen als Dritter etabliert. Die Grün-Weißen von Trainer Marcus Golla wollen nach zuletzt drei Remisen in Folge beim noch punktelosen Schlusslicht in Heuchlingen wieder einen Dreier einfahren, müssen dabei jedoch ohne den rotgesperrten Torgaranten Frank Klawonn auskommen.

Eine wegweisende Partie steht Aufsteiger SV Wört bevor (14./4), wenn es am Sonntag zum Kellerduell beim Tabellennachbarn SF Lorch (15./3) kommt. Auswärts steht der SVW noch sieglos da, was sich jedoch ändern sollte, wenn man die Abstiegsränge möglichst schnell verlassen will. Zeitgleich ist auch der VfL Gerstetten (13./6) in der Fremde gefordert – und zwar beim Neuling Normannia Gmünd II (8./9), der zuletzt mit dem Punktgewinn beim Spitzenteam in Unterkochen auf sich aufmerksam machte. Zeitgleich gastiert der SV Lauchheim (9./9) beim TV Neuler (8./8) zu einem Duell auf Augenhöhe.